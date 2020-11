Messina, sosta gratuita in centro e nei parcheggi Zaera, Fosso e Cavallotti

A partire da oggi, lunedì 2 novembre, e fino al 2 gennaio 2021 parcheggi a Messina saranno gratuiti sia nella ZTL che al Cavallotti, al “Fosso” di via La Farina e allo Zaera. A comunicarlo, prima, il sindaco Cateno De Luca e, successivamente, la stessa ATM. La misura rientra tra i provvedimenti che l’Amministrazione intende mettere in campo in questa nuova fase dell’emergenza coronavirus.

Tale misura, ha specificato il sindaco Cateno De Luca, avrà un impatto di 480mila euro sul bilancio, cioè, ha spiegato «per due mesi 480 mila euro in meno di entrate». Tali dichiarazioni hanno fatto preoccupare non poco i sindacati Filt Cgil e UilTrasporti che hanno sottolineato come una scelta di questo tipo potrebbe danneggiare ATM Messina Spa.

«Esentare nuovamente dal pagamento la Ztl per ulteriori due mesi – scrivono i segretari Carmelo Garufi (Filt Cgil) e Michele Barresi (UilTrasporti) –, dopo intere zone blu pedonalizzate per scelta politica dallo scorso mese di agosto e sottratte alla sosta, senza prevedere adeguati correttivi, potrebbe essere il colpo di grazia per questo settore e per le casse aziendali che temiamo rappresenti il preludio per successive scelte “obbligate” di esternalizzazione delle attività».

In ogni caso, da oggi è disposta la sospensione dal pagamento degli stalli blu nel centro di Messina.

(76)