AAA cercasi spazi per gli eventi di Natale 2021 a Messina: l’avviso del Comune

Il progetto “Messina, il Natale della RiNascita” comincia a prendere forma. Il Comune sta cercando degli spazi privati all’aperto o al chiuso che possano ospitare spettacoli musicali, rappresentazioni sceniche, ma anche mostre tematiche si terranno nell’ambito degli eventi annunciati dall’amministrazione comunale in vista del Natale 2021 a Messina.

Il calendario degli eventi di “Messina: città della musica e degli eventi” annunciato dall’amministrazione comunale dovrebbe partire mercoledì 8 dicembre 2021, nel giorno dell’Immacolata Concezione, e terminare giovedì 6 gennaio 2022. Le iniziative a tema saranno “Messina in Musica”, il “Regno di Babbo Natale” a Villa Dante, “Il Natale nei Forti”, i presepi artistici e i presepi viventi, i presidi del gusto e i mercatini e le notti colorate, il tutto in una cornice di allestimenti permanenti di luminarie, luci intermittenti e musica in filodiffusione.

La priorità di Palazzo Zanca è quella di valorizzare le eccellenze messinesi, puntando sul consolidamento del Brand Messina, che permetterà di veicolare l’idea di un’economia circolare. Nei luoghi scelti dal Comune si cercherà di riscoprire la cultura dell’ospitalità, delle tradizioni e delle feste popolari di Messina, in modo da collegare la città nella sua totalità, dal centro storico ai villaggi, fino alla periferia urbana.

Natale 2021 a Messina, come presentare le proposte per gli spazi privati

Tutti gli operatori privati (cittadini, imprese, società, enti, associazioni, fondazioni) che possiedono o danno in concessione spazi di rilevante interesse storico-artistico-culturale dentro il territorio comunale di Messina hanno tempo fino a sabato 20 novembre per presentare le loro proposte. Gli immobili appartenenti a più proprietari possono rientrare nella domanda di partecipazione solo se vi è allegata una copia dell’accordo tra i proprietari.

Per completare la procedura basta inviare una PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it e un’email a sostegnopmicard@comune.messina.it, segnalando come oggetto “Manifestazione di interesse per la selezione di spazi privati di interesse per ospitare spettacoli musicali, rappresentazioni sceniche e mostre tematiche da svolgersi nell’ambito della manifestazione Natale a Messina”. L’Avviso della manifestazione di interesse si può consultare qui.

(9)