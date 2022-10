Messina, nasce il comitato “DonneVitaLibertà”

Lucia Tarro, Palmira Mancuso, Sveva Arcovito, Letizia Lo Giudice, Maria Andaloro, Dario Lombardo e Francesco Capria sono i componenti di “DonneVitaLibertà“: comitato transpartito e trasversale appena nato a Messina che «riprendendo il grido delle donne scese in piazza dopo l’uccisione di Mahsa Amini, vuole proporre in città momenti di riflessione e creare rete tra chi vuole unirsi in questa espressione di solidarietà».

«Da quando sono scoppiate le rivolte – dicono i promotori – ogni giorno nuove giovani donne che non vogliono indossare il velo vengono uccise o violentate: nomi e volti che non vogliamo dimenticare, con attività che coinvolgano i più giovani, sensibili ai temi della libertà e dei diritti umani. Facciamo appello a quanti vogliono far parte del comitato appena costituito che vuole accogliere quanti, a prescindere da appartenenze politiche, si ritrovano su queste battaglie di civiltà».

È possibile contattare il comitato tramite pagina Facebook.

