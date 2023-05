Messina, lo Street Fish a giugno 2023 a Capo Peloro: via al contest per lo slogan dell’evento

Appuntamento a Capo Peloro dal 22 al 25 giugno 2023 con il Messina Street Fish, spin off dello Street Food Fest che ogni anno anima piazza Cairoli. In attesa dell’inizio della kermesse dedicata al cibo da strada (ma a base di pesce) l’organizzazione ha lanciato un contest per creare lo slogan di questa nuova edizione. Tutte le info.

Un’estate ricca di eventi e date da segnare sul calendario quella 2023 per gli abitanti della città dello Stretto, tra musica, buon cibo e divertimento. A dare il via sarà il Tezenis Summer Fest, in programma a piazza Duomo il 16 giugno 2023. Poi ci si sposterà verso la zona Nord per l’edizione 2023 di RDS Summer Fest. Tra un festival musicale e l’altro, però, ci sarà anche spazio per l’evento dedicato al food più amato dai messinesi, ma in versione estiva: il Messina Street Fish è in programma a Capo Peloro, dal 22 al 25 giugno 2023.

Messina Street Fish a Capo Peloro: il contest per la campagna 2023

Sul programma ancora non ci sono informazioni, ma possiamo già immaginare quale sarà il menù. Intanto, dalla pagina Facebook del Festival promosso da Confesercenti e Camera di Commercio di Messina, sappiamo che l’organizzazione del Messina Street Fish ha lanciato un piccolo contest indirizzato agli utenti per individuare lo slogan della campagna 2023.

Per partecipare basta collegarsi alla pagina Social della manifestazione (a questo link) e scrivere un commento al post linkato con la propria idea. C’è tempo fino alle ore 12.00 del 30 maggio 2023. Cosa si vince? 50 token, 4 magliette ufficiali e, per chi è interessato, la possibilità di fare un video con Italy Food Porn Sicilia.

