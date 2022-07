Messina, la Vara in un servizio di “A Sua Immagine” di Rai Uno

La Processione non andrà in diretta su Rai Uno (quella sì che sarebbe stata una notizia sensazionale) ma verrà realizzato un servizio, con immagini di repertorio, dedicato alla Vara di Messina. A trasmettere il filmato sulla tradizionale festa del ferragosto messinese sarà “A Sua immagine“, programma a carattere religioso condotto da Lorena Bianchetti.

«La processione e la storia del carro votivo – dicono il sindaco Federico Basile e l’assessore alla Cultura Enzo Caruso – saranno commentati con immagini di repertorio e riprese effettuate presso la Mostra permanente della Vara e dei Giganti al Palacultura ed in piazza Castronovo, da dove la Vara inizierà il suo percorso votivo».

«Dopo il francobollo che sarà emesso dalle Poste Italiane e la richiesta di patrocinio del Sindaco Basile al Ministero della Cultura (MIC) – ha aggiunto Caruso – un servizio filmato su una trasmissione tematica e molto seguita di Rai Uno contribuisce al percorso di promozione virtuoso avviato da questa Amministrazione comunale per rendere la processione della Vara sempre più conosciuta e per incrementare il turismo culturale e religioso offerto dalla nostra città».

La trasmissione sarà dedicata alla Festa dell’Assunta, dedicherà tre minuti alla Vara di Messina e andrà in onda il 15 agosto 2022.

Tutte le volte che Messina è andata in tv

Messina (anche senza il percorso virtuoso delle amministrazioni) è andata nelle tv nazionali molto spesso; basti pensare, per esempio, alle puntate di Linea Verde, dedicate alle bellezze storico-naturali di Messina, con ospiti i referenti del territorio come la Pro Loco Capo Peloro e gli artisti noti ormai in tutta Italia, o anche alla recente la puntata di Freedom – Oltre il Confine, su Italia 1, condotto da Roberto Giacobbo. Una volta, pensate, quando siamo rimasti senza acqua nel 2015 è venuto anche Diego Bianchi per una puntata di Propaganda Live, in onda su La7.

“A Sua immagine” invece va in onda ogni sabato alle ore 16:05 e ogni domenica alle 10:30.

