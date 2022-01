Messina in tv, Roberto Giacobbo racconta la città dello Stretto su Italia 1

Stasera in tv Roberto Giacobbo parlerà di Messina. L’appuntamento è su Italia 1 alle 21.20 con “Freedom – Oltre il confine“, programma condotto, appunto, da Roberto Giacobbo. La puntata del programma di divulgazione storica, infatti, sarà dedicata alla città dello Stretto e alle presunte origini messinesi del drammaturgo inglese William Shakespeare.

Già a dicembre 2020, Messina era stata protagonista del programma tv “Freedom – Oltre il confine”, con una puntata dedicata alla catastrofe del terremoto del 1908, che rase al suolo Messina e Reggio Calabria. Nella puntata di stasera, Giacobbo si troverà a Piazza Duomo e a Castel Gonzaga per rintracciare il passato di Shakespeare. Secondo alcuni, infatti, William Shakespeare sarebbe il messinese Michelangelo Florio. Personaggio realmente esistito, nato nel 1564 da Giovanni Florio e Guglielma Scrollalancia. Michelangelo sarebbe stato costretto a fuggire a Treviso per non incorrere alla persecuzione del tribunale della Santa Inquisizione.

Roberto Giacobbo a Messina

Una puntata tutta da scoprire quella dedicata a Messina, che stasera alle 21.20 sarà protagonista del programma tv condotto da Roberto Giacobbo. Diverse le persone che hanno intercettato il conduttore televisivo, arrivato in città per registrare la puntata a inizio dicembre 2021, tra gli altri anche i volontari di PuliAmo Messina.

«In questi scatti, – scrivono i volontari sui social – la troupe di Freedom insieme a Roberto Giacobbo a Largo San Giacomo, intenti a raccontare la storia del grande poeta inglese. Una bella occasione per sponsorizzare le bellezze paesaggistiche e architettoniche della città di Messina a livello nazionale».

(25)