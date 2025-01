Messina: la Compagnia dei Balocchi in scena con “Frozen – Cuore di Ghiaccio”

La Compagnia dei Balocchi di Sasà Neri sarà sul palco del Palacultura di Messina. L’appuntamento è venerdì 31 gennaio con il musical “Frozen – Cuore di Ghiaccio” in scena per Taomai Management. Due le matinée per le scuole (ore 09:15 e ore 11:30) e una la replica serale (ore 20:30) per il pubblico delle famiglie.

Compagnia dei Balocchi: il cast

A curare la direzione artistica ed esecutiva saranno Andrea Bernava Morante e Antonio Ramires della Taomai. La direzione della comunicazione e marketing va, invece, a Fabio Spiteri. Dietro le quinte al fianco di Neri, Giulio Decembrini alla direzione musicale e corale e al ruolo di vocal trainer, Manuela Migliore e M. Elisabetta Ruffa alle coreografie, Luigi Santoro alle luci, Giovanni Rando alla fonica, Giovanni Bombaci firma della Grafica 3D e degli effetti scenici, Ninetta Napoli aiuto regia e Giusy Ruggeri amministratrice di compagnia.

In scena protagonista Giulia Tringali protagonista nel ruolo di Elsa con Giulia De Domenico nel ruolo di Anna. Con loro:

Riccardo Ingegneri (Kristoff/Re),

Simone Siclari (Hans),

Davide Caputo (Olaf),

Viviana Romano (Gran Mama),

Emanuele Laimo (Duca di Weselton),

Rodolfo Cutrì (Sven la Renna),

Marta Vita (Regina, Ensemble),

Sofia De Domenico (Anna bambina, Ensemble),

Elisa Gorgone (Elsa bambina, Ensemble),

Sam Ruggeri (Vescovo, Ensemble),

Giorgia Ragno (Cameriera, Ensemble),

Elisa Di Vincenzo (Cameriera, Ensemble),

Alice Ingegneri (Fatalità),

Giulia Gagliano (Ensemble).

In scena anche il Centro Danza Sportiva International con Matilde Mangano, Serena Famiani, Alba Restivo, Rachele Amato.

