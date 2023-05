Messina, intitolata ad Elio Matacena la rotatoria di via Santa Cecilia: «Un uomo che amava Messina»

È stata intitolata ad Elio Matacena, cofondatore di Caronte&Tourist, la rotatoria di via Santa Cecilia, all’incrocio con via Industriale. Questa mattina, 9 maggio, la cerimonia ufficiale in presenza, tra gli altri, del sindaco di Messina, Federico Basile, e della famiglia Matacena. «Grazie – ha detto il figlio, Gennaro Matacena – di questa splendida iniziativa che riempie di gioia il cuore della nostra famiglia».

Napoletano ma messinese d’adozione, Elio Matacena fu armatore e imprenditore e, come detto, fu il cofondatore, insieme al fratello Amadeo di Caronte Spa, prima scissa in due rami aziendali e poi diventata Caronte&Tourist Spa a seguito della fusione con Tourist Ferry Boat. Ottenne nel 2005 l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. A lui si è voluta intitolare la rotonda all’incrocio tra via Santa Cecilia e via Industriale. Presenti i membri della famiglia e di Caronte&Tourist.

«Grazie di questa magnifica iniziativa che ci riempie il cuore di gioia come famiglia – ha detto Gennaro Matacena. Mio padre amava questa città, si sentiva messinese. Questa rotonda è molto bella e importante, la presenza della statua di Messina che guarda verso il mare, verso il futuro, rende tutto ancora più significativo. Tra l’altro, ci troviamo a un chilometro da via Giuseppe Franza e dalla sede della Caronte&Tourist. Grazie».

A seguire, l’intervento del sindaco di Messina, Federico Basile: «Il ricordo è fatto anche di questi gesti, anche se sappiamo che poi dimora in altri luoghi della memoria, e nasce dalla consapevolezza che amare questa città vuol dire, come ha fatto Elio Matacena, spendersi per questa città. Ognuno di noi lo da a suo modo cercando di portare dei risultati. C’è il simbolo della rotonda, che dovrebbe essere un nuovo sistema di viabilità per ora al centro dell’attenzione. Poi c’è la Statua di Messina che guarda il mare, che è la prospettiva che noi abbiamo. Sono dei simboli che ricordano Matacena come uomo e come figura che alla città ha dato e sta continuando a dare tanto».

