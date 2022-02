Messina, il parcheggio “Cavalcavia FS” andrà in gestione all’ATM: le tariffe

A partire dall’1 marzo 2022 il parcheggio “Cavalcavia FS” sarà dato in gestione ad ATM Messina Spa. A disporlo, una delibera approvata dalla Giunta De Luca il 7 febbraio 2022, che stabilisce anche i costi della sosta e mette a carico dell’Azienda del Trasporto Pubblico cittadino le spese per la realizzazione della segnaletica e quelle per l’eventuale fornitura dei dispositivi di controllo degli accessi.

Anche il parcheggio “Cavalcavia FS”, posizionato sulla piastra soprastante il fascio binari della stazione ferroviaria Messina Centrale, sarà gestito da ATM a partire dal mese prossimo. L’area, che non rientra tra quelle attualmente gestite dalla Partecipata in base al contratto di servizi in vigore, mette a disposizione 84 stalli di sosta per le auto e 8 per i bus turistici. «Nelle more della predisposizione degli atti necessari alla integrazione del contratto dei servizi – si legge nella delibera di Giunta –, l’A.T.M. S.p.a. procederà alla gestione del parcheggio alle mede generali di cui al contratto dei servizi e di dettaglio di cui al presente atto».

Per parcheggiare al “Cavalcavia FS” si dovrà posizionare il gratta e sosta pagando quanto previsto per le strisce blu nella Ztl del centro di Messina; vale a dire 1 euro per un’ora, 3 euro per la mezza giornata o 5 euro per la giornata intera. Per quel che riguarda, invece, i bus turistici, sarà compito dell’ATM avviare una concertazione che le associazioni di categoria interessate per stabilire un tariffario. Le spese per la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, così come quelle per l’eventuale fornitura e installazione di dispositivi di controllo degli accessi ed esazione automatica saranno a carico della Partecipata.

(Foto di copertina © Claudio La Maestra)

