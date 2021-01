Messina, i parcheggi a pagamento restano gratuiti fino al 7 gennaio 2021

È ufficiale, i parcheggi delle zone a pagamento di Messina saranno gratuiti ancora fino a giovedì 7 gennaio 2021. A stabilirlo, un protocollo di ATM Messina Spa che proroga la misura presa lo scorso novembre.

Dal 2 novembre 2020, infatti, è possibile parcheggiare in centro città negli stalli blu gratuitamente. Il provvedimento era stato preso per andare incontro alle necessità dei cittadini con l’acuirsi dell’emergenza coronavirus e avrebbe dovuto rimanere in vigore solo fino al 30 dicembre 2020. Con protocollo n. 7198 del 30 dicembre 2020, la gratuità della ZTL e dei parcheggi è stata, invece, prorogata fino a giorno 7 gennaio 2021. Sarà possibile, quindi, parcheggiare gratis in centro a Messina ancora per qualche giorno.

