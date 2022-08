Messina, i Giganti Mata e Grifone restano a piazza Municipio fino al 30 settembre

Nessun ritorno al deposito, almeno per il momento, per i Giganti Mata e Grifone che resteranno a piazza Unione Europea (Municipio) fino al 30 settembre. A deciderlo è stata la Giunta Basile considerato l’elevato numero di crocieristi che settimanalmente approdano alla città dello Stretto: «Offriamo ai turisti una delle più leggendarie attrazioni delle tradizioni culturali del ferragosto messinese».

Avrebbero dovuto far rientro a casa, nel deposito di via Catania protetto dalla Balena di NessuNettuno domani, mercoledì 31 agosto. Invece, i Giganti Mata e Grifone, nella leggenda fondatori della città dello Stretto, rimarranno a piazza Municipio, proprio di fronte al molo da cui sbarcano i tanti crocieristi che approdano a Messina, fino a fine settembre.

Ad annunciarlo e a spiegare le motivazioni di questa decisione è l’assessore alla Cultura e al Turismo, Enzo Caruso: «Considerato il numeroso afflusso di crocieristi che in questo periodo estivo sbarcano settimanalmente in città, d’intesa con il Sindaco Federico Basile e l’Assessore Massimiliano Minutoli è stata disposta la proroga dell’esposizione dei Giganti al fine di offrire ai turisti una delle più leggendarie attrazioni delle tradizioni culturali del ferragosto messinese». Sempre rimanendo in tema di turismo e, in particolare, di crocierismo, nelle scorse settimane è stato aggiornato il progetto riguardante Largo Minutoli (lo spiazzo di fronte a Palazzo Zanca).

