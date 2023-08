Messina, i Giganti Mata e Grifone a piazza Municipio fino al 30 settembre

I Giganti Mata e Grifone prolungano la loro permanenza a piazza Unione Europea (Municipio) fino al 30 settembre 2023. La decisione è stata presa dall’Amministrazione Comunale per consentire ai tanti turisti che approdano a Messina con le navi da crociera di ammirarli ancora per un mese.

Tradizionalmente, con la fine di agosto si conclude anche la permanenza dei Giganti, Mata e Grifone, a piazza Municipio, ma da un paio d’anni a questa parte si è deciso di ritardare il loro rientro al deposito di via Catania per via della grande presenza di crocieristi in città anche nel mese di settembre. A spiegare meglio le motivazioni di questa scelta è l‘assessore alla Cultura e al Turismo, Enzo Caruso: «La decisione – chiarisce – è stata assunta d’intesa con il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimiliano Minutoli visto il considerevole afflusso di crocieristi che continuano a sbarcare nel porto di Messina, l’Amministrazione comunale intende offrire ai turisti la leggendaria attrazione delle due colossali statue di giganti a cavallo in cartapesta che, inevitabilmente ammirate e immortalate in fotografie e video, saranno veicolate in giro per il mondo».

Quest’anno, infatti, i due simboli principali dell’agosto messinese, appunto i Giganti, e la Vara, sono stati anche al centro del turismo a Messina grazie alla coincidenza dell’approdo della nave MSC World Europa con la giornata di Ferragosto. L’Amministrazione Comunale ha poi richiesto alla Compagnia di far stare la nave in Porto qualche ora in più in modo da consentire ai crocieristi di assistere, dai balconi o da terra, alla tradizionale Processione.

