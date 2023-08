MSC World Europa a Messina con la Vara, Mega (Autorità Portuale): «Esperimento riuscito»

«Avevamo avuto una buona intuizione nell’immaginare di accostare la processione della Vara all’accoglienza della MSC World Europa nel Porto di Messina prevista per il giorno di Ferragosto»: a dirlo è il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto (AdSP), Mario Mega, che appare soddisfatto del responso ottenuto dai crocieristi in città lo scorso 15 agosto 2023.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla cartolina speciale del Ferragosto dedicata alla Vara e alla nave ammiraglia di MSC, arriva il commento del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto che promuove a pieni voti l’iniziativa. Nel giorno di Ferragosto, la MSC World Europa è rimasta attraccata al porto di Messina un po’ di più per consentire ai crocieristi di assistere alla Processione della Vara. Un totale potenziale di oltre 8mila spettatori tra turisti ed equipaggio.

La MSC World Europa a Messina con la Vara. Mega: «Apprezzamenti positivi»

«I pareri raccolti dalla stampa locale – commenta Mario Mega –, tra passeggeri ed equipaggio della nave, riferiscono di apprezzamenti molto positivi per la vista della processione e dello spettacolo fornito anche dai quasi centomila spettatori che affollavano le strade del centro. Centinaia i croceristi che, terminate le escursioni programmate, si sono uniti ai circa 3.000 passeggeri che avevano scelto di passare la giornata visitando autonomamente la città e che si sono assiepati lungo il percorso oppure si sono affacciati dai balconi delle cabine esterne della nave che consentivano una visione dall’alto unica vista la vicinanza dell’approdo all’ultimo tratto che è anche il più spettacolare per la virata verso il Duomo».

«Un esperimento più che riuscito»

Per Mega, quindi, l’accostamento tra l’attracco dei crocieristi e la processione della Vara è stato un esperimento ben riuscito, nonostante le potenziali difficoltà derivanti dal dover gestire la presenza di tante persone in centro città e una viabilità rivoluzionata.

«Un esperimento più che riuscito – commenta – anche dal punto di vista dell’organizzazione dei servizi offerti dal porto e dai suoi operatori perché nonostante per Messina si trattasse di una giornata particolare, con una circolazione stradale stravolta per consentire la manifestazione e decine di migliaia di persone presenti in aree limitrofe a quelle delle banchine portuali, tutte le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri e per inizio e fine crociera (circa 800 unità) e quelle per le escursioni in città e nella provincia (che hanno coinvolto circa 2.000 croceristi) si sono svolte regolarmente senza modificare la programmazione della nave che, per l’occasione, aveva previsto di prolungare la sosta in porto di alcune ore».

«Un’offerta turistica per i croceristi – aggiunge –, quindi, che per la giornata centrale dell’estate era stata arricchita con un evento unico, a disposizione dei quasi 6.600 viaggiatori ospitati a bordo e degli oltre 2.100 membri dell’equipaggio, che potrebbe essere interessante replicare nel futuro sia con la stessa manifestazione che con altre analoghe». Insomma, il bis a questo punto non è escluso.

