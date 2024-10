Messina: Giuseppe Campagna è il nuovo Direttore Generale della Città Metropolitana

Presentato questa mattina a Palazzo dei Leoni il nuovo Direttore Generale della Città Metropolitana di Messina, Giuseppe Campagna.

«Si inaugura un nuovo capitolo – ha ricordato il sindaco Federico Basile – volto alla collaborazione fianco a fianco come si è sempre fatto, con la certezza che la presenza di Campagna contribuirà a dare nuovo slancio all’attività già avviata».

Il sindaco ha inoltre ringraziato il Direttore Generale uscente, Salvo Puccio, per il lavoro svolto fino ad oggi ed espresso i suoi auguri al nuovo Direttore Generale, per un percorso ricco di soddisfazioni e risultati importanti.

Cambio al vertice amministrativo

Federico Basile ha ricordato che il cambiamento del Direttore Generale ha a che fare con un percorso di revisione generale che riguarda non solo il Comune di Messina ma la Città Metropolitana. Quest’ultima è un ente che entro i primi mesi dell’anno avrà un nuovo assetto politico: «abbiamo accelerato una serie di processi che le città metropolitane avevano abbandonato dopo la riforma delle ex province. La maggior parte degli investimenti che sono stati fatti con il bollo della Città Metropolitana porteranno grandi benefici in città».

Il cambio al vertice amministrativo serve a dare una spinta amministrativa e politica per riprendere il dialogo con i 108 comuni. A tal proposito Basile ha dichiarato: «oggi cerchiamo di essere più vicini ai 108 comuni con un nuovo Direttore, che è il dottore Campagna, continuando a fare quello che sappiamo fare».

Giuseppe Campagna e l’attenzione alle risorse umane

Salvo Puccio ha sottolineato il fatto che non si tratta di un cambio vero e proprio ma di un allineamento. Questo allineamento ha uno scopo bene preciso. Lo scopo, indicato nella lettera di dimissione e già concordato all’inizio della nomina, è quello di riallineare documenti contabili, amministrativi e di contrattazione sindacale, della stabilizzazione dei dipendenti.

Dopo aver ricordato tutti gli interventi svolti, Puccio ha dichiarato: «la continuità amministrativa è nella squadra. Ringrazio tutti i dipendenti della Città Metropolitana che mi sono stati accanto e mi hanno ascoltato».

Giuseppe Campagna ha, a sua volta, ringraziato il Sindaco per la fiducia e la responsabilità nella gestione della direzione di un ente importante: «devo dire che sono un po’ emozionato. Mi trovo, per la prima volta, in un ente che non è disastrato finanziariamente. Ci sarà da lavorare molto sulle risorse umane e potenziare quelle già esistenti qui a Messina».

L’attenzione andrà anche nei 108 comuni e nelle province: «andremo in tutti i 108 comuni. Cercheremo di essere presenti in provincia e capire bene quali sono le priorità. Vogliamo dare quelle risposte che possono essere date lavorando in sinergia con gli altri enti».

In conclusione, Federico Basile ha ricordato l’importanza di un ente come quello della Città Metropolitana: «dobbiamo rilanciare l’azione amministrativa perchè sono i comuni a richiedere di riprendere in mano le attività che, per vulnus legislativi, non sono state portate avanti. Stiamo lavorando con due binari importanti per mantenere un livello di qualità per la città e la provincia».

(6)