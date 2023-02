Messina. Francesco Arena confermato Ambasciatore Doc Italy 2023 per la panificazione

Nuovo successo per il mastro fornaio messinese, Francesco Arena, riconfermato Ambasciatore Doc Italy 2023 per Messina nell’ambito del settore panificazione. La premiazione ieri al Campidoglio. «Sono felicissimo – commenta – per questo importante riconoscimento che valorizza il mio lavoro e mi rende orgoglioso di quello che faccio ogni giorno».

Il maestro panificatore messinese Francesco Arena è stato riconfermato per il secondo anno Ambasciatore Doc Italy per il settore della panificazione. La cerimonia che premia i grandi maestri del gusto di tutta la penisola si è svolta a Roma, ieri 6 febbraio, nella sala Protomoteca del Campidoglio. La riconferma per il fornaio messinese arriva nel decimo anniversario di Doc Italy; l’Associazione nazionale infatti è nata nel 2013 con l’obiettivo di promuovere il made in Italy, selezionando con cura le realtà agroalimentari che si distinguono per l’artigianalità, l’utilizzo di materie prime italiane di alta qualità, il rispetto per il territorio e l’approccio etico – sostenibile.

L’impegno di Doc Italy in questi dieci anni è stato quello di andare alla scoperta di artigiani del gusto che valorizzano le eccellenze del territorio italiano, così vario e ricco di tesori enogastronomici. Da qui la scelta di Francesco Arena che con il suo panificio a Messina si è distinto attraverso un meticoloso lavoro di ricerca e selezione delle materie prime e per la produzione artigianale di prodotti di altissima qualità, sani e genuini, che uniscono una tradizione lunga tre generazioni con la sperimentazione creativa.

«Sono felicissimo per questo importante riconoscimento che valorizza il mio lavoro – ha affermato il mastro fornaio messinese – e mi rende orgoglioso di quello che faccio ogni giorno. Aver condiviso questo momento con tanti amici e colleghi – come Giuseppe Patti, Gesualdo Faulisi, Gianni Giardina, Andrea Laganga, Michela Starita, Davide Merlino, Vincenzo Florio, Rosario d’Angelo e Elisa Chillemi – è stato molto importante perché ha rinsaldato il valore della nostra amicizia. Noi crediamo nell’importanza di fare squadra e lavorare per portare in alto il made in Italy. Ringrazio di cuore la Presidente dell’Associazione Tiziana Sirna per la possibilità che ci da di farci conoscere e far apprezzare i nostri prodotti, infatti alla cerimonia di premiazione è seguita la degustazione di alcune delle mie specialità».

Un successo dietro l’altro per il panificatore messinese, che a gennaio è stato il volto di copertina del primo numero della prestigiosa rivista “Il panificatore italiano”, edita da Italian Gourmet, in cui Arena ha riassunto la sua filosofia di panificazione nell’articolo a lui dedicato dal titolo “Il pane si rinnova sperimentando”. Un grande figlio d’arte che segue gli insegnamenti del padre Masino e che ha portato in alto il nome della sua città grazie ai riconoscimenti ottenuti nelle maggiori guide di settore, come quella del Gambero Rosso e di Top 50 Italy.

Chi è Francesco Arena?

Francesco Arena, classe 1976, è il mastro fornaio di una storica famiglia di panificatori messinesi che sforna pane da tre generazioni. Fu la nonna Teresa ad aprire l’attività nel lontano 1939. Nel 1970 il padre Masino Arena prende le redini dell’attività che gestisce ancora oggi insieme a Francesco. Una passione trasmessa di padre in figlio e costruita con anni di studio e sacrifici. Per Francesco Arena il panificio, sin da bambino, è stato un parco giochi. Qui comincia i primi esperimenti con le farine. Finiti gli studi, a 20 anni inizia a lavorare nel panificio e a seguire le orme del padre Masino. Il lievito madre e la ricerca di nuove tecniche di produzione diventano la sua passione.

Segue il corso di alta formazione per panificatore di CAST Alimenti con Piergiorgi Giorilli, fondatore e presidente onorario del Richemont Club Italia. Da questo momento in poi la produzione del panificio si rivoluziona completamente. Nel 2016 supera l’esame di ammissione al Richemont Club Italia sez. sud e nello stesso anno si iscrive alla facoltà di Scienze Gastronomiche di Messina. Entra a far parte dell’associazione degli “Ambasciatori del Gusto” che unisce esperti enogastronomici, chef cuochi, ristoratori, pizzaioli, sommelier, persone di sala, pasticcieri e gelatieri che attraverso il proprio mestiere si sono distinti nella valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano. Grande esperto di panificazione con grani antichi siciliani, Francesco Arena fa formazione in aziende e scuole siciliane, dove mette a disposizione di colleghi e studenti le sue conoscenze e competenze nel settore.

A febbraio 2019 riceve il premio di “Miglior Fornaio Best in Sicily” dal giornale enogastronomico Cronache di Gusto. Il 26 novembre 2020 Francesco Arena inaugura il secondo panificio, che porta il suo nome, nel centro di Messina, in via Tommaso Cannizzaro, a due passi dall’Università centrale di Messina. A soli 7 mesi dall’apertura, il nuovo e moderno Panificio conquista i Tre Pani del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento assegnato dalla prestigiosa Guida Pane & Panettieri d’Italia, riconfermato nelle successive guide. Il Panificio conquista anche le 2 rotelle per la sua pizza a taglio nella Guida delle Pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso, traguardo ambito da tutti i fornai e pizzaioli d’Italia.

Ad aprile del 2021 nasce Assopanificatori, l’associazione di Confesercenti Messina che punta a dare voce alle istanze dei panificatori della Città metropolitana di Messina e Francesco Arena viene scelto a ricoprire il ruolo di Presidente.

Da sempre attento alla scelta delle materie prime e ai presidi Slow Food, nel gennaio 2022 il mastro fornaio messinese entra a far parte della prestigiosa Alleanza Cuochi di Slow Food, il patto fra cuochi e piccoli produttori finalizzato a promuovere i cibi buoni, giusti e puliti del territorio, rispettare l’ambiente e salvare la biodiversità. Nello stesso mese riceve il riconoscimento di Ambasciatore Doc Italy 2022, riconfermato nel 2023. Nella classifica dei 10 migliori Street Food della penisola di Top 50 Italy, il panificio dell’Ambasciatore del Gusto Francesco Arena ha conquistato il settimo posto. L’ingresso di Francesco Arena tra gli Ambassadeur du Pain, l’associazione nata per promuovere in Italia e in Francia il valore del pane artigianale, segna l’ultimo successo in ordine di tempo per il fornaio messinese.

