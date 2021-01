Messina, finanziato il parcheggio di interscambio di Viale Europa Est

È stato erogato il finanziamento, da 1.166.395,49 euro, per la realizzazione del parcheggio di interscambio di viale Europa Est. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Mondello: «Accolgo con estrema soddisfazione questo nuovo e importante step finalizzato a risolvere l’annosa questione della carenza di posteggi a Messina». L’opera fa parte di un totale di 14 strutture a raso previste dal piano parcheggi dell’Amministrazione.

Dopo il finanziamento dei parcheggi di interscambio di via Catania, S. Cosimo e Palmara, la Regione Siciliana ha erogato – con DDG n 29 del 27/1/21 dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti – anche le somme necessarie per la realizzazione del posteggio di viale Europa Est.

«Non è stato sicuramente semplice – commenta l’assessore Salvatore Mondello – realizzare una piattaforma complessiva che partisse dall’esistente e, attraverso modifiche radicali, culminasse in una serie di strumenti pianificatori in fase di definizione e approvazione, quali principalmente PUMS e PGTU, teorizzati attraverso ottiche complessive e condivise, che privilegiano interessi generali e non più singoli. Abbiamo cercato di dare il giusto supporto ai servizi di TPL (trasporto pubblico locale, ndr), per incentivare il trasporto pubblico e alleviare i disagi del traffico caotico che ha sempre contraddistinto la nostra città. Riteniamo di avere contribuito e di contribuire in maniera fattiva per realizzare il necessario salto di qualità che Messina aspetta e merita».

I nuovi parcheggi di interscambio a Messina

Il piano parcheggi di interscambio, ricordiamo, è composto dai progetti esecutivi di quattordici strutture a raso e comprende:

via Catania ;

; Palmara;

S. Cosimo;

viale Europa Centro;

viale Europa Ovest;

viale Europa Est;

via Campo delle Vettovaglie (ampliamento);

viale Giostra S. Orsola;

Bordonaro;

San Licandro;

Viale Stagno D’Alcontres (Salita Papardo);

Santa Margherita;

Gazzi Socrate;

Ex Gasometro.

I parcheggi evidenziati in grassetto sono quelli per cui, finora, sono stati erogati i finanziamenti.

