Messina Film Festival: presentata l’ottava edizione al Teatro Vittorio Emanuele

Presentata questa mattina al Teatro Vittorio Emanuele l’ottava edizione del Messina Film Festival – Cinema & Opera che si svolgerà dal 30 novembre al 7 dicembre.

La Sala Laudamo sarà il cuore dell’evento che ha la direzione artistica di Ninni Panzera. Il Teatro di Messina è uno dei soggetti produttori del Messina Film Festival – Cinema & Opera e contribuisce, oltre che finanziariamente, anche con la proposizione di un concerto dell’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele con un programma dedicato alle musiche da film. Alla direzione uno dei più importanti Direttori d’Orchestra, Francesco Attardi con Gilda Buttà al pianoforte.

Messina Film Festival: evento culturale di grande spessore

Orazio Miloro, Commissario Straordinario del Teatro Vittorio Emanuele ha dichiarato: «stiamo cercando di dare una istituzionalizzazione ad eventi importanti come questo per diventare anche attrattore turistico. Il Messina Film Festival coniuga il cinema con l’opera lirica. Il progetto si sposa con la mission del nostro Ente che crea una vera e propria armonia tra teatro e cinema, evidenziando come la cinematografia contemporanea attinge nell’opera lirica. In questo percorso c’è anche il coinvolgimento delle scuole messinesi con lo scopo di avvicinare i giovani al mondo del teatro, dell’opera e della cultura».

Anche il sindaco di Messina Federico Basile ha sottolineato come il Messina Film Festival rappresenta per la città un’importante occasione di crescita culturale e di valorizzazione del territorio. Basile ha concluso: «grazie all’impegno del direttore artistico Ninni Panzera e alla presenza di una giuria d’eccezione, il Messina Film Festival conferma la sua importanza come evento culturale di grande spessore».

La programmazione del Messina Film Festival

L’assessore regionale Elvira Amata ha affermato: «il Messina Film Festival rafforza, anno dopo anno, una consolidata sinergia tra le diverse Istituzioni coinvolte che ne condividono lo spirito che anima le diverse edizioni».

Ninni Panzera ha illustrato la programmazione di quest’anno con proiezioni previste alla Sala Laudamo di circa cinquanta opere tra lungometraggi, cortometraggi, opere di animazione, spot pubblicitari e spezzoni di film, suddivisi per sezioni tematiche. Il programma vuole realizzare una duplice intenzione: recuperare opere cinematografiche del passato e mettere in evidenza come la creatività contemporanea utilizzi l’opera lirica, le sue storie, le sue musiche e le arie.

Gianfranco Scoglio, Sovrintendente del Teatro ha evidenziato: «sono particolarmente lieto che il Messina Film Festival venga ospitato da due anni al Teatro Vittorio Emanuele e che venga data particolare attenzione alla Cavalleria Rusticana. Ci apprestiamo, infatti, a rappresentarla il 27 e 29 aprile 2025 in collaborazione con il Conservatorio Corelli di Messina».

Messina Film Festival e la Cavalleria Rusticana

L’evento speciale che inaugurerà il Festival è in programma sabato 30 novembre alle 18:30. Si tratta della mostra “I gioielli di Gerardo Sacco per Franco Zeffirelli”, che sarà ospitata fino al 7 dicembre nella Sala Cripta del Museo Accascina di Messina (ingresso gratuito).

La novella di Giovanni Verga, “Cavalleria Rusticana” trasposta in musica da Pietro Mascagni, occupa trasversalmente tutto il Festival. Una diversa narrazione della novella la si ritrova nel reading con Stefania Sandrelli che interpreta Santuzza.

Particolarmente atteso è il “Concorso internazionale cortometraggi” e, quest’anno, grazie all’adesione alla piattaforma FilmFreeway, sono arrivati al Messina Film Festival oltre mille e quattrocento cortometraggi. Di questi, ne sono stati selezionati sedici provenienti da varie parti del mondo. Il concorso assegnerà il Premio Emi Mammoliti per il Miglior cortometraggio, un Premio Speciale della Giuria e un riconoscimento alla migliore interpretazione.

Una novità rilevante è la collaborazione con la più importante piattaforma web italiana di cinema MyMovies che manderà in streaming in contemporanea al Festival le opere del concorso dei corti, assicurando così una copertura nazionale.

Il Festival ha la certificazione green di Legambiente.

Messina Film Festival: contributi e media partner

Il Festival realizzato grazie al contributo:

del Teatro di Messina,

dell’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo della Sicilia Film Commission,

del Comune di Messina,

di Unioncamere Sicilia,

della Presidenza dell’ARS e CNA Sicilia.

I media partner sono:

Rai News 24,

Rainews.it,

Rai Italia,

TGR Sicilia,

MYmovies,

Sicilia Spettacoli,

Radio Taormina.

