Messina Fest 2020. Sconti nei locali per chi acquista biglietti: le info per bar e ristoranti

È ufficialmente aperta la “long list” per ristoranti e bar che intendano offrire sconti o gratuità ai possessori di biglietto/coupon dei concerti di Villa Dante, in programma dal 12 al 3 ottobre nell’ambito del Messina Fest 2020. Vediamo come iscriversi e come dovranno fare, invece, gli spettatori, a usufruire delle agevolazioni previste.

Ormai manca poco, il Messina Fest 2020 aprirà le danze questo sabato 12 settembre con l’“Insieme Show in Tour” per poi proseguire con i primi concerti. In attesa che l’evento di fine estate programmato a Villa Dante cominci, il Comune di Messina dà la possibilità ai gestori di bar e ristoranti della città dello Stretto di offrire sconti o gratuità a coloro che possiedono un biglietto per gli spettacoli in calendario.

Messina Fest 2020: come funziona l’iscrizione alla “Long list” per bar e ristoranti

La “Long list” per offrire ai propri clienti agevolazioni in concomitanza con il Messina Fest 2020 è ufficialmente aperta, ma cosa devono fare esattamente i titolari di bar e ristoranti per iscriversi? Per rientrare nell’elenco basta andare sul sito del Comune di Messina e scorrere verso il basso, fino alla sezione “In evidenza”. A quel punto, comparirà il bottone per l’iscrizione. In alternativa, basta cliccare qui. A questo punto, si aprirà il modulo di iscrizione alla Long list degli esercenti.

Il titolare dovrà qui inserire, oltre ai propri dati anagrafici, il nome e la tipologia del proprio locale, il numero di licenza, l’indirizzo dell’attività e la partita IVA.

La long list genererà un QR-CODE che sarà stampato su locandine, biglietti e coupon, mediante il quale i fruitori degli spettacoli potranno collegarsi alla lista dei commercianti e scegliere, in funzione dello sconto o della gratuità, in quale locale recarsi.

Una volta effettuato l’accesso tramite il QR-CODE, il cliente visualizzerà:

Nome del locale ;

; Ubicazione ;

; Tipo di scontistica/gratuità.

«I dati sensibili – spiegano da Palazzo Zanca –, utili alla formazione del data-base, non saranno visualizzati».

Come funziona per possessori di biglietti per il Messina Fest 2020?

Per quel che riguarda i fruitori, questi potranno quindi accedere alla lista dei locali che offrono sconti o consumazioni gratuite ai possessori di biglietti o coupon per il Messina Fest 2020 inquadrando con il proprio smartphone il QR-Code presente sul biglietto.

