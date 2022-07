Dentro il chiosco di piazza Cairoli: le foto del nuovo Info Point di ATM a Messina

Inaugurato questa mattina il chiosco di piazza Cairoli riqualificato che, d’ora in poi, sarà Info Point di ATM e presidio della Polizia Municipale di Messina. Un centro informazioni per cittadini e turisti che servirà a dare indicazioni su come muoversi in città, raggiungere i luoghi di maggiore interesse o gli eventi, e su tutti i servizi offerti dall’azienda di trasporto pubblico. L’obiettivo, ha spiegato il presidente di ATM, Giuseppe Campagna, «è dare un servizio, fornendo maggiori informazioni ai cittadini.

Ultimati i lavori nei giorni scorsi, durati poco più di un mese, stamattina il presidente di ATM, Giuseppe Campagna, il sindaco di Messina, Federico Basile, e l’assessore ai rapporti con ATM, Francesco Caminiti, hanno inaugurato ufficialmente il nuovo info point dell’Azienda realizzato riqualificando il vecchio chiosco (lato valle) di piazza Cairoli in disuso ormai da anni. La struttura, dotata anche di telecamere per la videosorveglianza, avrà più funzioni, tra cui quella di essere un presidio fisso della Polizia Municipale in una delle piazze più frequentate della città dello Stretto.

Soddisfatto il sindaco Federico Basile: «È un passo di continuità, è l’espressione di come si è lavorato in questi mesi. Abbiamo davanti una struttura trascurata per anni, che oggi ha una sua nuova funzione». Novità in arrivo anche per piazza Cairoli dove, a breve, dovrebbero iniziare gli interventi di riqualificazione lato monte (i lavori sono stati aggiudicati ad aprile 2022). Su cosa fare lato valle, si sta ancora discutendo.

Come verrà utilizzato, quindi, il chiosco di piazza Cairoli d’ora in avanti? Sarà un info point in cui i dipendenti di ATM forniranno indicazioni a cittadini e turisti sui servizi offerti dall’Azienda, gli orari e i percorsi dei mezzi pubblici come bus e tram, ma anche su come raggiungere i luoghi di interesse storico-culturale o partecipare agli eventi in programma in città. Non è escluso che successivamente la struttura venga utilizzata anche da altre società come MessinaServizi o Messina Social City. Altro punto, il chiosco servirà da presidio fisso della Polizia Municipale, a tutela dei cittadini e per contrastare gli atti di vandalismo. Gli orari di apertura e chiusura dell’info point saranno comunicati nei prossimi giorni. Non sarà possibile acquistare biglietti o gratta e sosta al suo interno.

Presenti all’inaugurazione anche alcuni agenti della Polizia Municipale, tra cui il Commissario Giovanni Giardina, e alcuni dipendenti di ATM. I lavori per la riqualificazione del chiosco sono stati eseguiti dalla FOX Srl, per un importo complessivo di 30.793,85 euro.

