Messina, dal 16 al 19 ottobre la simulazione di un terremoto di magnitudo 6.3

Al via la 12esima Settimana della Sicurezza “RISK.SIS.MA” a Messina: dal 16 al 19 ottobre 2023 il Comune, la Protezione Civile, scuole, Università e altre istituzioni locali saranno impegnate nella simulazione di un terremoto di magnitudo 6.3 della scala Richter. L’obiettivo è quello di testare i sistemi e le procedure di sicurezza, sensibilizzare la popolazione e insegnare ai cittadini come comportarsi per ridurre i rischi in situazioni di emergenza.

Dopo la “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, dal 9 al 15 ottobre, e il doppio appuntamento con i volontari di “Io non rischio” lo scorso weekend nelle piazze della città dello Stretto; torna la Settimana della Sicurezza organizzata a livello locale dal Comune di Messina con la collaborazione del Dipartimento di Protezione Civile (Dpc), del Dipartimento Regionale di Protezione Civile (Drpc), della Prefettura Di Messina. Coinvolti anche altri enti, associazioni di volontariato e istituzioni locali.

Settimana della Sicurezza: come funziona la simulazione del terremoto a Messina

Oggi si comincia alle ore 9.08 con la simulazione di un terremoto di magnitudo 6.3 della scala Richter. Alle 9.10 il sindaco Federico Basile (o l’ Assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli), accertata la conseguente situazione generale procederanno ad Attivare il Centro Operativo Comunale (COC); Avvisare la Prefettura, la Regione, la Città Metropolitana di Messina; attivare le procedure di emergenza. Alle 9.15 si attiverà la Centrale Operativa Polizia Municipale. In pratica, ci si comporterà come se effettivamente ci fosse stata una scossa sismica. Nella mattinata di oggi saranno coinvolte le seguenti scuole: l’istituto comprensivo “Salvo D’Acquisto” (Contesse Unrra); l’istituto comprensivo “G. Catalfamo” (7 Plessi – S.Lucia sopra Contesse); l’istituto comprensivo “Enzo Drago” (Plesso Centrale).

La simulazione vedrà anche la partecipazione di Palazzo Weigert (Sede di Uffici Comunali); dell’Università degli Studi di Messina (la Sede Centrale, il COSPECS; alcuni Uffici Comunali (Palazzina Uffici Polizia Municipale: Tutela del Territorio e Infortunistica presso lo Stadio S. Filippo e sede COC alternativo); il Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Il programma completo con tutti i dettagli della giornata e delle prossime è disponibile a questo link.

Venerdì 20 ottobre, infine, è previsto il convegno “Scienza, Alta Formazione e Protezione Civile: Prevenzione dei rischi, un processo in continua evoluzione” presso l’Università degli Studi di Messina.

(Foto di repertorio – simulazione novembre 2022)

(65)