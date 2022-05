Messina dà il benvenuto al nuovo Comandante della Polizia Municipale, Stefano Blasco – FOTO

«Prometto impegno, per il Corpo e per Messina»: con queste parole il nuovo Comandante della Polizia Municipale, Stefano Blasco, si è presentato agli agenti e alla città dello Stretto nel corso della cerimonia svoltasi questa mattina a piazza Municipio e officiata dal Cappellano del Corpo, padre Gianfranco Centorrino. Presenti, tra gli altri, il Commissario Straordinario, Leonardo Santoro e il segretario generale del Comune di Messina, Rossana Carrubba.

A presentarlo alla città di Messina, il Commissario Straordinario del Comune, Leonardo Santoro: «Stamattina il comandante Stefano Blanco si presenta alla città e alla Corpo dei Vigili della Città. Era da qualche anno che il corpo mancava di un comandante. Era fondamentale dare nuovamente un vertice al Corpo per dare un’azione di indirizzo corretta e puntuale, per garantire un servizio costante ed efficiente alla cittadinanza. Sono fermamente convinto che il corpo della Polizia Municipale rappresenti il trait d’union tra la cittadinanza e questo Palazzo».

Con emozione, il nuovo comandante della Polizia Municipale di Messina, Stefano Blasco: «Sono una persona di poche parole, ma di fronte all’emozione di trovare il mio nuovo Corpo della Municipale qui schierato sono ancora più in difficoltà. Ringrazio tutti, ringrazio il Commissario per quest’opportunità professionale, ringrazio tutti per le belle parole e l’affetto ricevuto. Prometto impegno. Mi impegno a dedicare il massimo delle mie energie e della mia presenza a beneficio del Corpo. Se è vero che voi rappresentate la cittadinanza, io in qualità di Comandante sono il tratto che unisce il Palazzo Municipale con ognuno di voi. Sarò sempre presente per ognuno di voi. Non perderò di vista l’obiettivo, che è lavorare per Messina».

Sul palco è poi salito il presidente del Consiglio Comunale, Claudio Cardile, che ha assistito alla cerimonia insieme ad alcuni colleghi: «Anch’io come presidente del Consiglio Comunale volevo porgere i saluti del Consiglio e quindi della città al nuovo Comandante. Era una cosa che noi aspettavamo da anni, quindi ringrazio anche il Commissario Santoro per aver accelerato quest’iter. Era una cosa che serviva come il pane perché questo Corpo va gestito con imparzialità e senza ingerenze politiche».

A seguire, il nuovo comandante della Polizia Municipale di Messina, Stefano Blasco, ha consegnato un encomio a Salvatore Bertino, agente vittima di un’aggressione avvenuta qualche giorno fa durante il servizio di controllo del territorio.

Chi è Stefano Blasco, nuovo Comandante della Polizia Municipale di Messina

Il dottor Stefano Blasco, palermitano di 54 anni, prenderà il posto lasciato vacante da Calogero Ferlisi nel 2019. A farne le veci, fino ad oggi, il comandante vicario commissario Giovanni Giardina. Il nuovo comandante della Polizia Municipale di Messina si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Palermo, ha avuto diversi incarichi in enti pubblici nelle province di Catania, Palermo, Enna e Messina. In particolare, dal 2010 al 2016 è stato Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Lipari, nelle Isole Eolie. Dal 2016 a oggi è stato Comandante del Corpo e Dirigente del Comparto Regioni ed Enti Locali, Responsabile dell’Area IV settore comunale “Polizia Locale” di Enna.

