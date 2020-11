Coprifuoco alle 19 e scuole chiuse a Messina: pronta la nuova ordinanza De Luca

42 Condivisioni Facebook Twitter

“Coprifuoco” e negozi chiusi alle 19.00 a Messina, supermercati compresi: questo il contenuto dell’ordinanza annunciata questa sera dal sindaco Cateno De Luca durante l’ormai consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio. Le attività commerciali della città dovranno quindi abbassare la saracinesca anticipatamente e il provvedimento varrà anche per i servizi d’asporto; resterà invece consentita la consegna a domicilio nei modi stabiliti dal Dpcm Conte del 3 novembre.

Dopo quasi una settimana di annunci e polemiche, il nuovo provvedimento di contrasto del coronavirus redatto dalla Giunta De Luca è pronto. Inizialmente era circolata l’ipotesi che si volesse disporre la chiusura dei negozi già alle 18.00 e da diverse parti, soprattutto dai rappresentanti di categoria, erano arrivati dei secchi “no”. Il presidente di Confesercenti, Alberto Palella, aveva bocciato l’ipotesi..

Nella giornata di oggi la decisione è stata presa e parrebbe definitiva, l’ordinanza sarà pronta nelle prossime ore ed entrerà in vigore dal 21 novembre. I negozi di Messina saranno chiusi a partire dalle 19.00 (con 30 minuti di tolleranza), orario oltre il quale non sarà più consentito neanche l’asporto per ristoranti, pizzerie, pasticcerie. Sarà invece permessa la consegna a domicilio, così come regolata dall’ultimo Dpcm Conte, vale a dire senza limiti d’orario. Sempre dalle 19.30, inoltre, sarà necessario avere “motivi specifici” per circolare. Verrà introdotto un coprifuoco, con le eccezioni ormai note (motivi di necessità e urgenza, salute e lavoro).

L’ordinanza prevederà inoltre il divieto di stazionamento, che sarà in vigore 24 ore su 24 e la chiusura delle scuole da lunedì a venerdì (compreso). Per gli studenti disabili sarà garantito però il servizio in presenza.

