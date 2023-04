Messina, CoPED Summer School 2023: come partecipare

Una scuola estiva per confrontarsi sulla rigenerazione urbana ed ecologica, dieci giorni per sviluppare un piano dedicato all’ex Sanderson di Messina: su questo si concentrerà l’edizione 2023 della CoPED Summer School, che si svolgerà a Messina in estate. Ma perché un laboratorio dedicato a una struttura fatiscente e abbandonata? A novembre 2022, la Regione parlava della dismissione dell’azienda storica, che dovrebbe trasformarsi in polo fieristico.

«Si tratta – aveva detto il responsabile dell’Ufficio progettazione della Regione, Leonardo Santoro – di un’ulteriore occasione di riqualificazione urbana e di rilancio della sua economia in una nuova dimensione di metropoli europea». Tuttavia, nonostante la Regione parlasse di progetto esecutivo (per un importo di 6,5 milioni di euro), niente è stato più detto sui tempi di demolizione e di realizzazione della nuova struttura fieristica; a marzo 2023, poi, l’Associazione Ionio aveva presentato una relazione spinta da alcune perplessità rispetto al progetto proposto dalla Regione, anticipando l’edizione 2023 della CoPED Summer School proprio a Messina.

Ex Sanderson Messina: arriva la CoPED Summer School 2023

La CoPED Summer School è una scuola estiva della durata di dieci giorni per sviluppare progetti di rigenerazione; nel caso specifico l’intento dell’edizione 2023 è di «immaginare insieme un futuro per la zona Sud di Messina, a partire dalla rigenerazione dell’area ex Sanderson a Tremestieri, che appunto il tema di quest’anno. La CoPED Summer School è organizzata dall’Associazione Ionio e Parliament Watch Italia, in collaborazione con Università di Catania, UMass Boston e University of Memphis. La CoPED Summer School si svolgerà dal 17 al 27 giugno.

Per partecipare è possibile inviare una mail con CV e lettera di intenti all’indirizzo: copedsummerschool@gmail.com entro e non oltre il 30 aprile.

A questo link il bando completo.

