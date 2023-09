Messina, controlli con autovelox e dispositivo “scout”: le strade

La Polizia Municipale di Messina prosegue i controlli con autovelox e dispositivo “scout“, per la prevenzione degli incidenti stradali e il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada, in materia di divieti di sosta. I controlli verranno effettuati fino a sabato 16 settembre 2023, alternativamente sugli assi viari più interessati dal traffico.

Messina, controlli con autovelox

Il controllo con autovelox interesserà le seguenti strade di Messina:

Strada Statale 114 a Giampilieri e Galati;

Strada Statale 113 a Mortelle, Spartà, San Saba, Rodia e Casabianca;

viale Gazzi;

viale Boccetta;

via Consolare Pompea;

via Maregrosso/Franza.

Monitoraggio dispositivo “scout”

Il dispositivo “scout”, invece, si occuperà di monitorare le seguenti strade di Messina:

Strada Statale 114, nel tratto tra il bivio Zafferia e la rotatoria “Alfio Ragazzi”;

via Marco Polo;

viale S. Martino, da villa Dante a piazza Cairoli;

via Industriale (tratto Samperi – S. Cecilia);

via La Farina, tra le vie S. Cosimo e Cannizzaro;

piazza Duomo (isola pedonale);

viale della Libertà, tra Giostra e Prefettura e tra rotatoria Annunziata e Giostra;

viale Boccetta, dal corso Garibaldi al viale Principe Umberto;

corso Garibaldi, nel tratto Prefettura – Cairoli; via T. Cannizzaro, tra il corso Cavour e il viale Italia;

piazza della Repubblica.

Il Comando della Polizia municipale raccomanda agli automobilisti il rispetto dei limiti di velocità su tutte le strade, ricordando che l’eccesso di velocità è tra le cause, che incidono maggiormente sulla gravità dei sinistri stradali, e l’osservanza delle regole che vietano la sosta, in particolare in doppia fila, sul marciapiede, nelle corsie preferenziali, pista ciclabile e attraversamenti pedonali.

