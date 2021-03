Messina, conclusa la raccolta fondi dell’Università: raccolti oltre 13mila euro

Si chiude la seconda tornata della raccolta fondi lanciata dall’Università di Messina nell’ambito della campagna solidale “Dona un’ora del tuo lavoro”. UniMe ha raccolto oltre 13mila euro in 13 giorni, che saranno donati alle associazioni benefiche locali il prossimo 1 aprile 2021.

Dopo la prima campagna “#donaunoradeltuolavoro”, che ha coinvolto la comunità accademica dell’Università degli Studi di Messina, l’Ateneo peloritano ha lanciato il progetto “La solidarietà non si ferma…. a Pasqua Unime c’è”, ideato dal Dipartimento Affari Generali con il contributo del D.A. “Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane” e del D.A. “Organizzazione e Gestione delle Risorse Finanziarie”. Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di raccogliere fondi e fornire un sostegno alle Associazioni cittadine di beneficenza, per aiutare le famiglie più bisognose nel territorio messinese in vista delle prossime festività.

Attraverso un’apposita piattaforma, il personale docente e tecnico-amministrativo dell’Università, i dottorandi, gli specializzandi ed il personale della società cooperativa Uni.Lav. hanno donato 13.790,00 euro, per un totale di circa 952 ore. I soldi raccolti saranno devoluti nel corso di un incontro che si terrà giovedì 1 aprile, alle ore 12.00, alle Associazioni benefiche locali.

