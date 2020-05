DonaUnOraDelTuoLavoro: da UniMe raccolti 26 mila euro per il Policlinico

La raccolta fondi dell’UniMe non poteva andare meglio. Nel giro di poco più di un mese donati 26mila euro. La campagna #DonaUnOraDelTuoLavoro promossa dall’Università di Messina per fronteggiare l’emergenza Covid-19 – a supporto della comunità e del Policlinico – è stata portata a termine. Nel giro di poco più di un mese donati 26mila euro.promossa dall’Università di Messina per fronteggiare l’emergenza Covid-19 – a supporto della comunità e del Policlinico –

Il successo della campagna di fundraising è da attribuire all’ampia partecipazione del personale coinvolto». Coinvolto tutto il personale dell’Ateneo , docenti e tecnici amministrativi, dottorandi, specializzandi e il personale della Società Cooperativa Uni.Lav. Soddisfatto il Rettore Salvatore Cuzzocrea: «».

L’UniMe c’è – la raccolta fondi per fronteggiare il coronavirus

Partita ormai un mese fa, #DonaUnOraDelTuoLavoro – lanciata dall’UniMe – è la campagna di raccolta fondi per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Con questa iniziativa, conclusasi lo scorso 11 maggio, l’UniMe ha raccolto 26mila euro che verranno devoluti in beneficenza per sostenere il Policlinico e le associazioni benefiche.

Sono state fatte 658 donazioni e in media sono state donate circa 4 ore del proprio lavoro. «Il successo della campagna di fundraising – ha commentato il Rettore professor Salvatore Cuzzocrea – è da attribuire all’ampia partecipazione di tutto il personale coinvolto, con 658 donazioni effettuate da 609 donatori (alcuni, infatti, hanno contribuito più volte), suddivisi tra le varie categorie invitate alla partecipazione; in media ognuno ha donato quasi 4 ore del proprio corrispettivo lavorativo, con un importo medio pro-capite di poco superiore ai 44,00 Euro».

L’UniMe contro il virus

#DonaUnOraDelTuoTempo è solo l’ultima iniziativa portata avanti contro il coronavirus. Infatti, l’Università di Messina già nella fase 1 si è impegnata nella produzione di gel e mascherine per medici e infermieri

«È questo il nostro modo di essere Ateneo – aveva detto Cuzzocrea – al servizio del territorio e della nazione. I nostri docenti e dottorandi del Dipartimento di Ingegneria hanno eseguito un upgrade disponibile grazie alle aziende locali.»

