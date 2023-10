Messina, collaborazione tra l’Istituto Collereale ed Erfo: il progetto

Avviata una collaborazione tra l’Istituto Collereale di Messina e l’Erfo, laboratorio farmaceutico di Villafranca: l’obiettivo è promuovere un nuovo stile di vita alimentare salutare per gli anziani, integrando la dieta con prodotti naturali specifici per ciascun ospite e migliorare così il loro benessere.

«Il sostegno che Erfo apporterà alla struttura assistenziale di Collereale – ha detto il direttore del Dipartimento Sanitario di Collereale di Messina, Cono Bontempo –, avrà un impatto sociale di grande rilevanza, anche in termini di sanità pubblica, difatti, si impegnerà gratuitamente in favore del benessere degli anziani sul territorio, educandoli ad un nuovo stile alimentare e di qualità della vita, integrandolo con prodotti naturali specifici per ciascun paziente, il tutto senza fine di lucro».

«La sinergia con Collereale – ha detto il CFO di Erfo, Daniele Travisano – ci consente di mettere a sistema i nostri rispettivi track record, lavorando insieme per implementare e perfezionare le cure per le persone anziane, attraverso anche il monitoraggio dei dati che emergeranno dalla nostra analisi». Soddisfatto anche Flavio Corpina, Amministratore Delegato del Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub, del quale Erfo fa parte, che ha sottolineato: «L’obiettivo è migliorare sempre di più la qualità della vita delle persone anziane generando un cambiamento positivo, facendo coesistere ricerca, pratica clinica e innovazione».

La Casa di Ospitalità Collereale potrà quindi usufruire, senza vincolo alcuno, della consulenza di Erfo per la pianificazione di attività di ricerca; per la formazione del proprio personale sanitario in materia di integratori alimentari e prodotti nutraceutici; per il supporto nell’ambito delle attività di assistenza e per la prevenzione e cura delle demenze.

