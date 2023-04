Messina, nasce il Mediterranean Health Innovation Hub per dare lavoro e fare ricerca

Cercare talenti e creare un polo per l’innovazione in ambito sanitario e biomedico con una particolare attenzione alla ricerca industriale in campo sanitario nel settore della robotica e dell’intelligenza artificiale: questo l’obiettivo del Mediterranean Health Innovation Hub, con sede a Messina, Palermo e Catania. Di cosa si tratta.

L’Health Innovation Hub è nato a ottobre 2022 a Roma, ha – come detto – sede a Messina, Palermo e Catania, e si propone come obiettivo quello di fare innovazione in ambito sanitario e biomedico creando nuove eccellenze nel Sud Italia. Questa nuova realtà vede la partecipazione sia di soggetti pubblici sia di soggetti che fanno parte della componente privata del Servizio sanitario nazionale. Ne fanno parte C.O.T Cure Ortopediche Traumatologiche Messina, Policlinico Universitario di Messina, Campus Biomedico Roma, Consorzio Elis Roma, CNR, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Forseight Consulting.

A commentare e spiegare la natura del consorzio è Marco Ferlazzo, Presidente di C.O.T. Messina: «Abbiamo tracciato – afferma –, insieme ai nostri soci e ai nostri partner, i perimetri di innovazione che saranno cruciali per la sanità e il sistema Paese nei prossimi anni. Questo ci mette in condizione di rivolgerci ai giovani con una prospettiva di lavoro concreta, in linea con i bisogni del mercato questo è un Hub aperto a tutti i giovani che hanno voglia di innovare. Come imprenditori abbiamo l’obbligo di innovare, guardare avanti, non possiamo lasciare le cose come sono, perché la storia cambia».

Quindi, creare lavoro e innovazione sanitaria e biomedica: questi due degli obiettivi principali del Mediterranean Health Innovation Hub, «una scommessa sul futuro, alle sponde tutte del Mediterraneo, un ponte connettivo tra conoscenze e saperi». Tutto questo per mettere insieme una rete di soggetti che investano in obiettivi comuni per raggiungere alti standard di eccellenza in ambito sanitario nelle zone del centro Sud. Recentemente, il Consorzio ha partecipato a Roma , al JobDay2023 organizzato dal Campus Biomedico, in cerca di talenti.

