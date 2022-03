Messina terza città più soleggiata in Italia (quinta in Europa): la classifica

Messina è la terza città più soleggiata d’Italia con 344,52 ore di sole medie al mese e una temperatura media di annuale di 18,6 gradi. Lo dice la classifica di Holidu, motore di ricerca specializzato in mete vacanziere, che premia la città dello Stretto anche a livello europeo, dove si piazza quinta. Vediamo la classifica completa, che prende in considerazione 50 città italiane.

Una classifica “sottosopra” rispetto a quelle che siamo abituati a leggere sui giornali, come il Sole24Ore per esempio, in cui ad avere la meglio sono le città del Sud Italia. La prima città più soleggiata d’Italia è infatti Siracusa (con 346,83 ore di sole e 19,58 gradi); la seconda Catania (346,78 ore di sole e 20,15 gradi), la terza, appunto, Messina. Al quarto posto, la vicina Reggio Calabria, con (344,52 ore di sole, 18,61 gradi). Qual è invece la città meno soleggiata? Aosta, con una media di 248,48 ore di sole al mese.

Ma perché è così importante il sole? Lo sappiamo tutti, non è solo una questione di mare e clima mite. L’esposizione al sole fa bene all’umore perché promuove la produzione di serotonina (che aiuta a calmare ansia e stress), alla pelle (nella giusta quantità), aiuta a mantenere un ritmo sonno-veglia regolare e stimola la produzione di vitamina D.

Di Messina, comunque, ai potenziali turisti Holidu non segnala solo il clima mite, le belle giornate di sole. La piattaforma ricorda il Duomo, che definisce tra le cattedrali più belle della Sicilia, la Fontana di Orione, l’Orologio Astronomico, la Galleria e il Teatro Vittorio Emanuele. E consiglia, naturalmente, una visita al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina (MuMe).

Città più soleggiate d’Italia: la classifica

(Mappa © Holidu)

