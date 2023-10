Messina, chiusa la sede dell’INPS: locali inagibili per una perdita d’acqua

La sede della Direzione provinciale di Messina dell’INPS, in via Armeria 1 è stata chiusa per inagibilità: una perdita d’acqua avrebbe causato diversi danni all’interno dei locali. A comunicarlo in una nota il direttore provinciale Gaetano Minutoli.

«Si comunica – si legge nella nota dell’INPS – che, a causa di una perdita d’acqua, lo stabile della Direzione provinciale di Messina, sito in via Armeria 1, è allo stato attuale inagibile. Per ragioni di sicurezza, è stata disposta la chiusura della sede».

I servizi all’utenza saranno garantiti, ove possibile, tramite ricontatto telefonico o da remoto; gli sportelli invece rimarranno chiusi per qualche giorno, fino al completamento dei lavori di ripristino. Sarà comunque data comunicazione della ripresa del regolare svolgimento dell’attività istituzionale.

