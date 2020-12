Messina, Cateno De Luca va a “ritirare i rifiuti” a casa di una cittadina positiva al covid

Ritardi con i tamponi e rifiuti accumulati in balcone in attesa che qualcuno passi a ritirarli: è questa la vicenda che vede coinvolta la signora Irene, cittadina di Messina positiva al coronavirus, che lo scorso 16 dicembre aveva segnalato disservizi da parte dell’ASP durante la diretta del sindaco Cateno De Luca dal cantiere del serbatoio Montesano. Diretta nel corso della quale il Primo Cittadino era andato su tutte le furie e aveva attaccato apertamente il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Paolo La Paglia.

Stamattina, dopo aver parlato con la diretta interessata, il Sindaco di Messina si è recato sotto casa sua per cercare di risolvere la questione (e trasmettere il tutto in diretta Facebook). Dopo aver reiterato le sue accuse nei confronti del Direttore Generale dell’ASP e aver invitato in città l’assessore alla Salute Ruggero Razza, Cateno De Luca ha raccontato la storia della signora Irene.

In poche parole, una volta risultata positiva al coronavirus il 2 dicembre, ha spiegato il Primo Cittadino su Facebook, la signora Irene ha avuto febbre e tosse per qualche giorno, dopodiché ha iniziato a sentirsi meglio. Uno dei problemi che si è trovata ad affrontare è stato però quello dei rifiuti. Su disposizione regionale, la spazzatura delle case al cui interno vivono persone positive al covid, in isolamento, deve essere ritirata e smaltita dall’ASP, che può affidarsi a ditte specializzate. Purtroppo però, nessuno è passato a ritirare i rifiuti e il balcone di casa della signora Irene si è pian piano riempito di sacchi e sacchetti. Nonostante le tante segnalazioni all’ASP, alla Protezione Civile e ai Carabinieri, la situazione non è cambiata.

La situazione si sarebbe sbloccata, spiega Cateno De Luca leggendo una lettera inviatagli dalla diretta interessa, solo a seguito della diretta in cui il Primo Cittadino aveva letto la sua denuncia. A quel punto, la signora Irene avrebbe ricevuto una chiamata dalla ditta, contattata dall’ASP, per concordare il ritiro dei rifiuti. Ritiro che comunque non è avvenuto, ha spiegato il Sindaco, per una questione di procedure.

Una precisazione, fatta dal sindaco Cateno De Luca: «L’ASP dovrebbe formare l‘elenco delle abitazioni in cui abitano le persone positive al covid e trasmetterlo alla ditta a cui ha affidato l’appalto. Quest’elenco è stato trasmesso il 17 dicembre, vale a dire ieri». Questo, almeno in parte, il motivo di questi ritardi. A quel punto però, sembrerebbe esserci stato un ulteriore impedimento, quindi nella giornata di ieri l’operatore della ditta incaricata era andato a ritirare i rifiuti, ma non aveva potuto farlo perché gli mancavano le attrezzature.

Ma com’è finita per la signora Irene? Durante la diretta di stamattina, l’assessore alla protezione civile Massimo Minutoli ha contattato la ditta che dovrebbe ritirare i rifiuti, che ha comunicato il suo imminente arrivo – entro un’ora. Nell’attesa, il sindaco Cateno De Luca è entrato nel condominio (con indosso tutti i dispositivi di sicurezza necessari, occhiali, guanti, tuta e mascherine) e ha lasciato dei contenitori per i rifiuti sul pianerottolo di casa della signora, in modo che lei potesse poi prenderli e riempirli.

Dopo circa due ore d’attesa, l’operatore della ditta addetta alla raccolta dei rifiuti per le persone positive al covid a Messina è arrivato (sono le 11.38, ndr) per procedere con il ritiro dei sacchetti accatastati in balcone.

Al suo arrivo, l’operatore della ditta ingaggiata dall’ASP di Messina è entrato per consegnare i contenitori in cui mettere i sacchetti dei rifiuti, ma – ha detto il Sindaco in diretta – c’è ancora qualche rallentamento.

Questione “ASP di Messina”

Per quel che riguarda, invece, la gestione dell’emergenza coronavirus da parte dell’ASP, ricordiamo che, nella giornata di oggi, su disposizione del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – che ha accolto la richiesta del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Paolo La Paglia, – si dovrebbe insediare a Messina una commissione ispettiva che valuti l’operato dell’ASP. Contestualmente, l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha nominato un commissario all’emergenza covid per Messina, la dottoressa Furnari.

