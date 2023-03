Messina, CAS e Comune a lavoro per il nuovo svincolo autostradale di Zafferia

Il Consorzio Autostrade Siciliane, il Comune di Messina e la società lombarda ITC s.r.l. siglano l’accordo per la realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Zafferia, definendo le modalità con cui la ITC realizzerà le opere di smaltimento delle acque meteoriche e con l’impegno del Comune di Messina curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali.

«L’opera – si legge nella nota – vedrà la luce in contrada Zafferia e sarà composta da tre rampe (due in uscita e una in entrata verso Palermo) che si inseriranno sulla tangenziale, tra quelle già esistenti di San Filippo e Tremestieri. Si tratta – prosegue la nota – di un ulteriore passo avanti per un’opera strategicamente fondamentale per lo sviluppo commerciale e urbanistico della città, che favorirà gli scambi commerciali e la circolazione nella zona sud messinese».

Il nuovo svincolo autostradale ricadrà nella Strada Statale 114 e servirà principalmente il nuovo Centro Commerciale (promosso dalla ITC) di 26mila mq, con 70mila mq destinati a parcheggi, grandi e medie superfici per la vendita, 55 esercizi di vicinato e 5 chioschi. A conclusione dei lavori sorgeranno anche due rotatorie: tra la via Adolfo Celi e le salite per Zafferia e Larderia; un’altra in uscita dalla tangenziale e la via Zafferia, con sovrappassi sul torrente.

