Messina, annullato il concerto dei Sud Sound System al Giardino Corallo

Annullato il concerto dei Sud Sound System che si sarebbe dovuto tenere sabato 17 settembre, al Giardino Corallo di Messina. «Per sopraggiunti problemi organizzativi indipendenti dall’artista, – scrive sul suo profilo social l’agenzia Euphonya Management, organizzatrice dell’evento – il concerto dei Sud Sound System, previsto per il 17 Settembre, viene rinviato a data da destinarsi».

Lo spettacolo, sarebbe stata l’occasione giusta per tornare all’interno del Giardino Corallo, spazio verde in centro città; spazio cittadino per il quale il Comune di Messina aveva avviato lo scorso 2 maggio una procedura di gara per concederne l’affidamento, della durata di tre anni (rinnovabile), aperta ad associazioni, enti no profit o operatori economici attivi nel settore culturale. «L’obiettivo di Palazzo Zanca – scrivevamo a maggio 2022 – è quello di valorizzare lo spazio e renderlo nuovamente fruibile per la cittadinanza».

Sul Giardino Corallo

Questo dei Sud Sound System è il secondo spettacolo, in programma al Giardino Corallo, che è stato annullato. Come vi abbiamo raccontato lo scorso 26 luglio 2022, la pagina social del Giardino Corallo aveva annunciato lo spettacolo di Piuttostoche, che poi è stato appunto cancellato.

Secondo la determina dirigenziale, la procedura di gara è in fase di aggiudicazione a favore dell’Associazione Culturale Development con un importo di € 3.800,00 (iva esclusa). Sul Portale Appalti il dettaglio della procedura.

(11)