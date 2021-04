Messina, al via l’open weekend AstraZeneca: «Non abbiate paura, vaccinatevi» – VIDEO

Al via l’open weekend AstraZeneca in Sicilia: da oggi, venerdì 16, e fino a domenica 18 aprile, sarà possibile fare il vaccino anti-covid anglo-svedese senza prenotazione in diversi centri di città e provincia, compreso l’hub allestito all’ex Fiera di Messina, dove già le somministrazioni sono cominciate. A lanciare un messaggio ai messinesi è il medico Roberto Vita: «Non abbiate paura, proteggetevi per vaccinarsi vuol dire proteggersi».

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 aprile è possibile vaccinarsi con AstraZeneca a Messina anche senza aver fatto la prenotazione. L’iniziativa mira a non sprecare le dosi dopo le defezioni dei giorni scorsi ed è indirizzata alla popolazione, senza patologie, tra i 60 ed i 79 anni. A Messina è possibile sfruttare questa possibilità recandosi all’hub vaccinale dell’ex Fiera, al Policlinico “G. Martino” e all’Ospedale Piemonte; in provincia presso i presidi di Sant’Agata di Militello e Parri e a Mistretta (ma in questo caso solo sabato e domenica, dalle 08:00 alle 14:00). Maggiori informazioni qui.

Di seguito, il messaggio del dottor Roberto Vita e di un cittadino messinese alla Fiera di Messina per sottoporsi al vaccino AstraZeneca.

«Vaccinatevi – dice il dottor Roberto Vita –, non vi spaventate perché il rischio di una trombosi in seguito al vaccino AstraZeneca è nettamente inferiore rispetto a quella che c’è prendendo la pillola contraccettiva o fumando. Non abbiate paura, proteggetevi per vaccinarsi vuol dire proteggersi».

