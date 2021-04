Weekend Astrazeneca a Messina: gli orari (per fascia d’età) per fare il vaccino senza prenotazione

Da oggi – venerdì 16 – e fino a domenica 18 aprile, sarà possibile ricevere il vaccino anti-covid AstraZeneca, in alcuni centri della provincia di Messina, senza prenotazione. Un “open weekend” aperto esclusivamente alle persone dai 60 ai 79 anni, che non presentano patologie o fragilità.

L’open weekend, che permette di ricevere il vaccino anti-covid senza prenotazione, è stato fortemente voluto dal governatore Nello Musumeci, «per vincere la paura e tornare ad essere tra le prime regioni italiane per adesione alla campagna vaccinale».

Fino a domenica vaccini senza prenotazione

Non si dovrà effettuare la consueta prenotazione ma per evitare assembramenti, i messinesi dovranno presentarsi in determinate fasce orarie per ricevere il vaccino anti-covid:

dalle 08:00 alle 12:00: dai 71 ai 79 anni;

dalle 12:00 alle 16:00: dai 65 ai 70 anni;

dalle 16:00 in poi: dai 60 ai 64 anni;

I centri messi a disposizione per effettuare il vaccino senza prenotazione saranno:

hub della Fiera di Messina;

Ospedale Piemonte;

Policlinico “G. Martino”;

presidi di Sant’Agata di Militello e Parri;

Mistretta (solo sabato e domenica, dalle 08:00 alle 14:00).

Cosa si dovrà presentare?

Basterà presentarsi, in uno dei centri vaccinali di Messina con la tessera sanitaria nell’orario:

dalle 8:00 alle 20:00 (in Fiera fino alle 22)

e firmare il consenso, per velocizzare la procedura gli utenti potranno compilare a casa il modulo (a questo link lo puoi già scaricare) e portarlo già firmato così da fare direttamente accettazione, anamnesi col medico che valuterà eventuali inidoneità ad AstraZeneca e somministrazione.

