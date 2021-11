Messina, al via la campagna del Circolo PD 3 per una città più pulita

Ha preso il via la campagna di sensibilizzazione per una Messina più pulita lanciata dal Circolo del PD della III Circoscrizione. L’obiettivo è quello di diffondere una maggiore cultura di cura e tutela dei beni pubblici, invitando i cittadini a piccoli gesti di attenzione verso la propria città, che possono andare dal non gettare le carte per terra al fare correttamente la raccolta differenziata.

A pubblicizzare la campagna è il responsabile della Comunicazione del Circolo del Partito Democratico della III Municipalità, Antonio Auditore, che sottolinea: «La pulizia e il decoro di una città sono lo specchio del senso civico dei suoi abitanti e di chi la amministra. Il Circolo PD della III Circoscrizione promuove una campagna di sensibilizzazione per contribuire a mantenere pulite e decorose le vie cittadine con una locandina affissa alle vetrine di negozi e attività commerciali».

Chiunque voglia partecipare alla campagna di sensibilizzazione può stampare la locandina (scaricabile in PDF a questo link), che recita: «La carta in tasca, i rifiuti differenziati nei mastelli, le feci nel sacco». L’invito da parte del Circolo PD del III Quartiere è quello di appendere la locandina alla vetrina della propria attività commerciale, in maniera tale da mandare un messaggio di tutela dell’ambiente e di cura della città a chiunque si trovi a passare davanti alla propria bottega o al proprio locale.

(Foto di repertorio)

