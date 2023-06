Messina, a Villa Melania un evento di beneficenza per Morgan Bertolami e Valeria Licciardelli

Musica, danza, teatro, live painting: succederà a Villa Melania Cultral reFactory di Messina per l’evento di beneficenza dedicato a Morgan Bertolami e Valeria Licciardelli; giovani affetti, rispettivamente, da tetraplagia e da blefarite cronica.

«Dopo aver conosciuto Morgan e Valeria – racconta Angela Solonia della Fondazione Solonia, che organizza l’iniziativa solidale insieme all’associazione “Il sogno di Morgan” –, ho fatto di tutto per organizzare questo momento benefico. Il nostro obiettivo è quello di acquistare un esoscheletro per Morgan e aiutare anche Valeria».

«L’esoscheletro – aggiunge Giusy Oliva, che segue Morgan Bertolami –, permetterà di fare quelle cose che i normodotati spesso danno per scontato; come andare da una stanza all’altra o stare in piedi per lavarsi le mani». Il costo di un esoscheletro è di circa 230mila euro, da qui l’idea di organizzare “Arti di Primavera, il sogno di Morgan e Valeria”.

L’evento benefico per Morgan e Valeria

Presenti in conferenza stampa anche gli assessori Caruso e Calafiore; «Non è la prima volta – hanno detto – che il Comune promuove iniziative per Morgan; siamo sempre stati vicini all’associazione che si occupa di trovare i fondi per comprare una muscolatura artificiale, che aiuterà nelle sue attività quotidiane questo giovane con difficoltà psico-motorie e tetraplegico.

I fondi di questo evento a Villa Melania Cultural reFactory saranno devoluti anche a Valeria Licciardelli, affetta da blefarite cronica, malattia che le provoca problemi alla vista e per i quali la ragazza deve fare terapie sperimentali molto costose all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. L’Amministrazione comunale non abbandonerà mai questi giovani, ma cercherà di aiutarli, sostenendo altri eventi lodevoli dedicati a loro».

Tra gli ospiti della serata anche: Eros Salonia, Giacomo Guttadauro, Antonella Gargano, Dimitri Salonia e Carmen Crisafulli. Conduce Daniela Conti. L’appuntamento è per sabato 17 giugno, alle 19.00, a Villa Melania Cultural reFactory, a Pistunina.

