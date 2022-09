Messina, a breve i lavori a piazza del Popolo: si sposta il Mercato delle Pulci

Ci siamo quasi: a breve inizieranno i lavori di riqualificazione di piazza del Popolo (o piazza Lo Sardo). Di conseguenza, è necessario spostare il Mercato delle Pulci, che per le prossime settimane si terrà nell’area ex Mandalari. A comunicarlo, il Comune di Messina.

A fine agosto vi avevamo annunciato l’aggiudicazione della gara per i lavori di restyling di piazza del Popolo, affidati per circa 400mila euro alla ditta Mondello Costruzioni Srl di Sant’Angelo di Brolo. Gli interventi, a quanto pare, inizieranno a breve. Il sindaco di Messina, Federico Basile, infatti, ha disposto lo spostamento del Mercato delle Pulci con queste motivazioni: «Il provvedimento si è reso necessario al fine di consentire l’avvio degli interventi di riqualificazione dell’area della piazza». Il Mercato delle Pulci si svolgerà quindi nell’area ex Mandalari di viale Giostra la domenica, di mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Soddisfatta l’assessore alle Attività Produttive, Dafne Musolino: «Si ripristina così – ha commentato – la collocazione originaria nell’area ex Mandalari, più volte richiesta dagli operatori, ma indisponibile per l’utilizzo da parte dell’ASP che consente maggiori spazi espositivi e un numero più ampio di operatori rispetto a quelli che temporaneamente erano stati collocati a piazza Lo Sardo». Anche il Mercato non alimentare di Giostra, si ricorda, da oggi, venerdì 2 settembre, è tornato all’area ex Mandalari con la chiusura dell’hub per i tamponi.

