Mercato Vascone, aggiudicati i lavori per 835mila euro: cosa si farà

Una nuova copertura, servizi accessibili, il potenziamento dell’impianto di illuminazione: è stata aggiudicata per oltre 836mila euro la gara per la manutenzione straordinaria del Mercato Vascone di Messina. A partecipare, 172 ditte. Qual è l’impresa che si è aggiudicata l’appalto e quali sono gli interventi che dovrà eseguire.

Lo scorso 31 dicembre 2021 il Comune di Messina aveva dato il via all’appalto per gli interventi di manutenzione straordinaria del Mercato Vascone, da realizzarsi tramite le risorse provenienti dal Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014-2020 (delibera CIPE n. 26/2016) per un importo a base di gara di 1.189.001,73 di euro. Il termine per la presentazione delle offerte si è chiuso lo scorso 1 febbraio 2022. Ad aggiudicarsi i lavori (il 1° aprile 2022) è la ditta S.L. Infrastrutture Srl, che ha offerto un ribasso del 30,282%. L’importo di aggiudicazione è di 835.929,16 euro.

La gara per la manutenzione straordinaria del Mercato Vascone prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

la realizzazione per l’intero mercato di una nuova copertura con pannelli coibentati, previo smonto di quelle esistenti nei corridoi e interventi di modifica di alcuni elementi delle capriate;

con pannelli coibentati, previo smonto di quelle esistenti nei corridoi e interventi di modifica di alcuni elementi delle capriate; la realizzazione delle relative opere di raccolta e smaltimento delle acque (nuove grondaie e pluviali);

(nuove grondaie e pluviali); il rifacimento della pavimentazione delle aree di accesso e dei corridoi di distribuzione con l’inserimento di canalette per la raccolta delle acque di lavaggio;

delle aree di accesso e dei corridoi di distribuzione con l’inserimento di canalette per la raccolta delle acque di lavaggio; la realizzazione di una nuova rete di alimentazione idrica per ogni singolo box di vendita a partire da un collettore generale, al posto dell’attuale deficitaria distribuzione in serie (ciò permetterà di installare i misuratori per il consumo idrico);

per ogni singolo box di vendita a partire da un collettore generale, al posto dell’attuale deficitaria distribuzione in serie (ciò permetterà di installare i misuratori per il consumo idrico); il potenziamento dell’ impianto di illuminazione dei corridoi di vendita ;

; la sistemazione del locale dove sono alloggiati i misuratori della corrente elettrica dei box degli operatori, circa 100, che necessita di nuovi moduli forniti dall’Enel per il riposizionamento a norma dei misuratori;

l’aggiunta di un wc accessibile al fine di rispettare la dotazione dei servizi per acquirenti ed operatori;

al fine di rispettare la dotazione dei servizi per acquirenti ed operatori; interventi vari di rifinitura dei fronti vendita dei box.

