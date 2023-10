Messina, oggi la consegna dei primi monopattini e biciclette a pedalata assistita

Aggiudicata la gara per il servizio di noleggio di monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita che saranno disponibili presso i parcheggi di interscambio di Messina. La consegna è fissata per oggi, sabato 14 ottobre 2023, a piazza Duomo, alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco e assessore alla Mobilità, Salvatore Mondello e del direttore generale del Comune, Salvo Puccio.

Il Comune di Messina punta sul green ed è pronto a lanciare il servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e biciclette a pedalata assistita che sarà fruibile per cittadini nei pressi dei parcheggi di interscambio che stanno pian piano sorgendo in città. L’idea di base è quella di consentire ai cittadini di lasciare l’auto nell’area di sosta e proseguire il proprio tragitto con mezzi sostenibili da un punto di vista ambientale. Questo, insieme all’incremento dei mezzi pubblici, dovrebbe portare a un minore uso dell’auto privata e quindi a meno traffico.

Un passo in questa direzione si compirà domani. L’avviso pubblico per la gestione del servizio era stato lanciato ad aprile 2023 e adesso è stata annunciata l’aggiudicazione: la società cooperativa la Verde Mercurio si occuperà appunto della gestione del servizio di mobilità a noleggio a flusso libero con monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e biciclette a pedalata assistita per un periodo di 24 mesi. I rappresentanti della ditta saranno presenti oggi a piazza Duomo per la consegna che avverrà alle ore 12.00.

