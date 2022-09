McDonald’s assume anche a Messina: come candidarsi al lavoro

McDonald’s ha aperto diverse posizioni di lavoro in Sicilia; nello specifico, per la sede di Messina, a Piazza Cairoli, la più famosa catena di fast food, cerca addetti alla ristorazione-crew. «Per il ristorante di Messina – scrive McDonald’s – siamo alla ricerca di persone con un approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente. Questo lavoro di divide tra cucina e sala ristorante.

In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione. In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti».

Lavoro McDonald’s a Messina

In Italia McDonald’s è oggi presente con più di 630 ristoranti e impiega oltre 27.000 persone, il 92% con un contratto stabile, che servono ogni giorno quasi 1 milione di clienti. Per candidarsi al lavoro nella sede del McDonald’s di Messina è necessario avere i seguenti requisiti:

Ottime doti relazionali;

Diploma di scuola media superiore;

Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Come candidarsi

Per candidarsi al lavoro basta compilare il modulo online a questo link entro e non oltre sabato 1 ottobre 2022.

A questo link invece tutte le posizioni aperte nel resto d’Italia.

