Maltempo. A Messina scatta l’allerta meteo rossa: scuole chiuse il 17 gennaio

Scuole chiuse per il maltempo a Messina. A disporlo, con un’ordinanza, il sindaco Federico Basile, a seguito della diramazione da parte della Protezione Civile dell’avviso di allerta meteo rossa per rischio idrogeologico e idraulico. Vediamo cosa dice il provvedimento e le previsioni per la città dello Stretto.

Allerta meteo a partire dalle ore 16.00 di oggi, giovedì 16, alle ore 24.00 di domani, venerdì 17 gennaio. Previsti forte vento e temporali a Messina anche di forte intensità. Conseguentemente, il sindaco della città dello Stretto, Federico Basile, ha disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli dell’infanzia e gli asili nido, le strutture educative ed assistenziali (a gestione diretta ed indiretta), i cimiteri, le ville e gli impianti sportivi comunali all’aperto e la sospensione delle manifestazioni all’aperto, nella giornata del 17 gennaio 2025.

«Raccomandiamo ai cittadini di limitare il più possibile gli spostamenti e di porre la massima prudenza» scrive il sindaco di Messina.

Per la precisione, il bollettino di allerta meteo rossa della Protezione Civile segnala infatti che «precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte».

