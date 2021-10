Maltempo. A Messina chiuso l’Hub in Fiera, resta aperto il PalaRescifina

Anche oggi, sabato 30 novembre, a causa dell’allerta meteo a Messina, l’Ufficio Covid 19 dispone la chiusura degli Hub Fiera e di quelli della zona ionica. In città resta aperto il PalaRescifina e continuerà l’attività anche negli altri Centri vaccinali nel resto della provincia.

In seguito all’allerta meteo rossa anche oggi a Messina e nella zona ionica del messinese, il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina prof. Alberto Firenze ha disposto la chiusura dell”Hub Fiera nella città dello Stretto, Villa Ragno ed ex Aias nel messinese. Resta invece aperto l’Hub Palarescifina a Messina e tutti gli altri Centri nel resto della provincia, dove le attività di vaccinazione si svolgeranno regolarmente, salvo che non vi siano peggioramenti meteo nelle prossime ore.

Oltre agli Hub Fiera, secondo l’ordinanza sindacale, rimangono chiusi per la giornata di oggi anche tutti gli Istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi quelli dell’Infanzia e gli Asili nido, e le strutture educative ed assistenziali (a gestione diretta ed indiretta).

