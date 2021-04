Macerie e rifiuti speciali a Camaro Sottomontagna: l’appello per lo sbaraccamento

Il consigliere comunale Libero Gioveni e il collega della III Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, segnalano rifiuti e macerie nella zona di Camaro Sottomontagna e sollecitano la demolizione delle baracche oggi disabitate. La zona, sottolineano, è stata sgomberata da più di 2 anni, ma «si trova in uno stato di assoluto degrado e abbandono».

Nel segnalare la situazione, i due esponenti di Fratelli d’Italia hanno allegato alcuni scatti. «Le recenti foto – evidenziano Gioveni e Cacciotto – sono inequivocabili e l’esasperazione dei numerosi residenti delle abitazioni limitrofe ai tuguri ha toccato livelli ragguardevoli, soprattutto perché, oltre alle macerie e al materiale di risulta, risultano presenti anche elevate quantità di rifiuti nocivi e speciali (eternit, pneumatici) che pregiudicano seriamente la salute pubblica».

Secondo quanto appreso dai due consiglieri, sarebbero in via di elaborazione e pubblicazione le gare da parte dell’Agenzia per il Risanamento di Messina (Arisme) per la demolizione delle baracche disabitate: «Abbiamo appreso nei giorni scorsi per le vie brevi – specificano i due consiglieri – che finalmente sembrano essere in itinere da parte di Arisme le gare per lo sbaraccamento integrale delle aree in cui negli ultimi due anni i nuclei residenti sono stati oggetto di assegnazione di alloggi, ma occorrono adesso tempi certi da dare a chi attende da fin troppo tempo la presenza delle ruspe».

«Ci auguriamo – concludono Libero Gioveni e Alessandro Cacciotto –, infine, che le procedure di demolizione e successiva riqualificazione delle aree in questione vengano avviate al più presto al fine di ridare dignità e decoro a centinaia di famiglie purtroppo sempre più rassegnate».

Loading... ×

(13)