L’Orso in Duomo di Messina vince il premio “Pizza e cocktail”

L’Orso in Duomo di Messina vince il premio speciale “Pizza e Cocktail” durante la presentazione della prima edizione dell’omonima guida di Identità Golose che si è svolta a Milano. Al locale situato nel cuore di Messina è stato riconosciuto il perfetto abbinamento tra l’idea di pizzeria e quella di cocktail Bar. Questo progetto è portato avanti dal prodotto eccellente del pizzaiolo Matteo La Spada e dalle miscele create ad hoc dal bartender Daniele De Carolis.

All’evento erano presenti i grandi maestri pluripremiati del mondo della pizza e la nuova generazione di pizzaioli. L’Orso in Duomo vince il premio “Pizza e Cocktail”, locale in cui pizza e cocktail vanno a braccetto, per la qualità della materia prima sia nel cibo che nell’accompagnamento, rendendo onore al patrimonio gastronomico della Sicilia.

Matteo La Spada e la sua pizza “Duomo”

Matteo La Spada, pizzaiolo de L’Orso in Duomo, ha ritirato il premio di Identità Golose dicendosi emozionato in quanto calza perfettamente con il progetto di mettere insieme i cocktail del bartender Daniele De Carolis e la sua pizza “Duomo”. «La Duomo è un prodotto unico, al contempo croccante e morbido, profumato e gustoso, il frutto di una lavorazione che prevede l’utilizzo di quattro differenti tipologie di farina e il cui processo produttivo si svolge in un totale di 32 ore, proprio al fine di ottenere proprietà strutturali e organolettiche uniche». Matteo La Spada ha continuato dicendo che per una pizza così, anche il beverage non poteva essere scontato ed è per questo che viene proposta una carta di cocktail in cui ogni drink si abbina ai vari topping della Duomo.

Il pizzaiolo ha ringraziato anche tutto il personale di sala e di cucina che ogni giorno lavora con entusiasmo e dedizione.

La pizza da un’angolazione differente

Anche il titolare de L’Orso, Gianluca Arcovito, ha commentato la vittoria del premio: «Quando abbiamo aperto L’Orso in Duomo lo avevamo immaginato non come una filiale della nostra pizzeria di successo, L’Orso in via Calapso, ma come un locale attraverso il quale guardare alla pizza da un’angolazione differente. Un ristorante vero e proprio in un ambiente finemente arredato e con un servizio di sala accogliente e attento e un prodotto, la “Duomo” appunto, unico e reperibile solo in questo luogo, una pizza-non pizza che fa della friabilità la propria caratteristica». Il titolare ha anche detto che ricevere il premio dà la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta da seguire con entusiasmo.

La guida di Identità Golose nasce con l’obiettivo di mettere insieme il mondo delle pizzerie e quello dei cocktail; due mondi che dialogano strettamente tra di loro. Identità Golose è una nota testata online che si occupa di enogastronomia fondata quasi venti anni fa da Paolo Marchi e Claudio Ceroni.

Il premio speciale ricevuto dalla pizzeria L’Orso in Duomo di Messina si aggiunge agli altri riconoscimenti come l’essere tra le migliori pizzerie d’Italia secondo “50 Top Pizza” 2023.

