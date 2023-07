La pizzeria “L’Orso” di Messina? Tra le migliori d’Italia secondo “50 Top Pizza” 2023

Nuovo successo per la pizzeria “L’Orso” di Messina che anche quest’anno conquista un posto tra le migliori 50 in Italia nella guida “50 Top Pizza” 2023. Soddisfatto il pizzaiolo, Matteo La Spada, che ha ritirato il premio: «Felici – ha commentato –Un premio da dividere con tutti i ragazzi che lavorano a stretto contatto con noi perché il premio è anche loro. Come sempre, questi riconoscimenti sono un spinta a fare sempre meglio ed è quello che abbiamo intenzione di fare». Ma non finisce qui.

La pizzeria “L’Orso” di Messina si conferma un’eccellenza posizionandosi 45esima nella classifica stilata dalla guida “50 Top Pizza”. Ottimo risultato anche per “L’Orso in teglia”, che balza di 10 posizioni rispetto al 2022 attestandosi al 37esimo posto nella sezione pizze da taglio e asporto.

La premiazione è avvenuta ieri, mercoledì 12 luglio, al Teatro Argentina di Roma. A consegnare i premi, Federico Quaranta durante la cerimonia di presentazione della guida ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. Presenti per “L’Orso” di Messina, oltre al pizzaiolo Matteo La Spada, anche il titolare della pizzeria Giuseppe Denaro, insieme ai soci Gianluca e Giuseppe Arcovito.

Di seguito la motivazione per il premio alla pizzeria “L’Orso” di Messina: «Moderno nello stile e contemporaneo nell’offerta, l’Orso è la pizzeria di un gruppo di giovani imprenditori della ristorazione che a Messina può vantare altri 3 locali di successo: Blanco, sede estiva sul mare, l’Orso in teglia nella via dello shopping e L’Orso in Duomo, il nuovo locale aperto accanto alla Cattedrale che propone la pizza in doppia cottura. A curare le varie proposte c’è il pizzaiolo Matteo La Spada. La pizza dell’Orso si caratterizza per un impasto classico realizzato con farina 1 e grani antichi e cornicione alto e soffice. Tra le novità la pizza al quadrato e la “100 ore” con farina 1, sottile e croccante. Di pregio la selezione di vini e birre. Curato il servizio».

Aumentano così i “trofei” collezionati dalla pizzeria “L’Orso” di Messina, che già quest’anno ha portato a casa importanti riconoscimenti anche da parte della guida Pizzerie d’Italia 2023 di Gambero Rosso. In particolare, il locale cittadino si è guadagnato le due rotelle e il Premio Speciale Pizza e territorio – Le migliori interpretazioni delle tradizioni locali, in collaborazione con Levoni.

(In foto la pizza “Adduma u cufularo” dell’Orso di Messina)

