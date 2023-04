Lavori al parcheggio Palmara e caos viario. Gioveni: «Si inverta il senso di marcia»

Troppo traffico nella zona di via del Santo a causa dei lavori di realizzazione del parcheggio di interscambio “Palmara”: a segnalarlo è il consigliere comunale Libero Gioveni (Fratelli d’Italia), che chiede una modifica alla viabilità.

Ancora disagi a causa dei cantieri aperti per la realizzazione dei nuovi parcheggi di interscambio a Messina. I riflettori, oggi, sono puntati sulla zona della Palmara, dove in un tratto di via del Santo a ridosso del cantiere è stato introdotto il senso unico in direzione mare-monte, per consentire di ampliare in sicurezza l’area oggetto degli interventi.

«Tale ragionevole provvedimento – spiega Gioveni –, però, ha inevitabilmente causato, anzi esponenzialmente aumentato, il caos viario o l’imbottigliamento delle autovetture con lunghe code nel vico Baglio a ridosso dell’impianto semaforico sito all’incrocio con via Catania, in quanto tutte le auto che devono dirigersi verso il viale Europa, la via Piemonte, lo svincolo di Messina Centro ecc., mentre prima potevano svoltare in via Del Santo a ridosso del parcheggio Palmara e proseguire in direzione monte-mare verso via Piemonte, adesso sono costretti a incanalarsi tutti nel vico Baglio al pari di tutte le autovetture che invece devono dirigersi verso il centro cittadino».

Nel constatare questi disagi, il consigliere comunale Libero Gioveni chiede quindi una modifica viaria temporanea, consistente nell’inversione «dell’attuale senso di marcia in via Palmara nel tratto via Sardegna-vico Baglio, al fine di consentire alle autovetture che devono dirigersi in via Piemonte, di poter svoltare a sinistra in via Sardegna e proseguire poi in via Del Santo nel tratto a doppio senso».

La richiesta è stata inoltrata al Servizio Mobilità Urbana e, per conoscenza, all’assessore alla Mobilità Urbana, Salvatore Mondello.

