L’artista Antonino Siragusa in mostra a Messina con “Le Tempeste”

Nuovo appuntamento da non perdere con l’arte a Messina. Domenica 24 novembre è stata inaugurata la mostra “Le Tempeste” dell’artista messinese Antonino Siragusa.

Gli invitati hanno assistito ad una presentazione con una performance audiovisiva immersiva che li ha coinvolti come se si trovassero in mare aperto durante una tempesta. Dopo aver creato l’atmosfera si è dunque passati alla svelatura dei dipinti in perfetto stile Christie’s e Sotheby’s per citare due delle case d’aste internazionali più importanti.

La mostra è allestita nella galleria d’arte di Antonino Siragusa, in via Centonze 61, nel cuore di a Messina. Protagonisti sono i nuovi dipinti di paesaggi marini che hanno reso noto il pittore negli anni. La mostra sarà aperta al pubblico da oggi, lunedì 25 novembre, fino a sabato 30 dalle ore 16:30 alle 19:30.

L’ingresso è libero.

Conosciamo Antonino Siragusa

Antonino Siragusa nasce a Messina nel 1980 e si laurea in Filosofia col massimo dei voti. Vive fra New York e la sua città natale dove lavora artisticamente in riva allo Stretto.

Pittore, fotografo, videomaker, compositore, polistrumentista: Antonino Siragusa è un artista a 360 gradi.

Nel 2020, Antonino e le sue opere raggiungono mete internazionali come New York. I riconoscimenti, però, non mancano nemmeno in patria dove riceve il Premio nazionale “Messina città d’arte”. Diviso fra Messina e la Grande Mela, firma un contratto con una prestigiosa galleria d’arte neyorkese nel 2023, la “Lux Contemporary” e i suoi quadri sono esposti accanto a quelli di Bansky e altri importanti artisti contemporanei e moderni.

Sempre a New York, l’artista messinese si esibisce come musicista per l’inaugurazione della mostra collettiva “Matter Over Wind” alla Gambit Works Gallery. In Italia, pubblica il catalogo d’arte multilingue “Antonino SIragusa #Anthology” curato dalla dottoressa Laura Faranda per la galleria d’arte Cocco.

Nel gennaio 2024, Antonino Siragusa inaugura l’apertura del suo atelier nel centro di Messina, la Siragusa Art Gallery in via Centonze 61. Inoltre, è candidato agli Iphone Photography Awards 2025.

(5)