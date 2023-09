Laboratori teatrali, pilates, chitarra: al via le prove gratuite al Teatro dei 3 Mestieri. Il calendario

Dai laboratori teatrali ad attività come la danza, il pilates, ma anche il violino e la chitarra: al via dal 26 settembre 2023 le prove gratuite al Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Vediamo il calendario completo, tutte le discipline previste e come partecipare.

Chiusa la rassegna estiva, anche questo settembre e i primi giorni di ottobre 2023 il Teatro dei 3 Mestieri di Messina offre la possibilità di partecipare ad una prova gratuita, per diverse fasce d’età e diverse discipline disponibili. È possibile prenotare chiamando il numero di telefono 090622505 oppure scrivendo su whatsapp al 3498947473.

Prove gratis al Teatro dei 3 Mestieri di Messina: il calendario

Le discipline che sarà possibile provare sono: teatro, canto, chitarra, violino, danza (classica e moderna), flexability, pilates e yoga.

Di seguito, il calendario delle prove gratuite al Teatro dei 3 Mestieri di Messina:

Teatro BimbiJunior 5-8 anni: martedì 26 settembre alle ore 16.15; JuniorSenior 9–12 anni: venerdì 29 settembre alle ore 16.00; Ragazzi 13–18 anni: martedì 26 settembre alle ore 18.00; Senior 18-40 anni: giovedì 28 settembre alle ore 20.30; Adulti 40+: martedì 26 settembre alle ore 20.30.

Canto martedì 3 ottobre dalle ore 16.00.

Chitarra lunedì 2 ottobre dalle ore 16.00.

Violino lunedì 2 ottobre dalle ore 16.00.

Danza (classica e moderna) lunedì 2 ottobre dalle ore 17.30.

Flexability lunedì 25 e giovedì 28 settembre ore 18:30

Yoga martedì 26 settembre alle ore 18.30

Pilates martedì 26 settembre alle ore 19.30.



Tutte le attività sono condotte da docenti altamente qualificati.

IlTeatro dei 3 Mestieri, ricordiamo, si trova sulla S.S.114 km 5,600. L’ingresso è accanto al distributore Esso. Maggiori informazioni a questo link.

