Messina, il Teatro dei 3 Mestieri saluta l’estate con “Pagliuzze”

Manca ormai poco alla fine di agosto, ma a Messina gli amanti del teatro hanno ancora l’occasione per assistere allo spettacolo conclusivo di “Fuori in Scena 2023”, rassegna estiva del Teatro dei 3 Mestieri.

A salutare il pubblico sarà l’attrice Giulia De Luca in scena con “Pagliuzze“, testo ironico sull’amore e sull’uso della parola, scritto e diretto da Alessia Cristofanilli. «Un monologo che, – si legge nella nota di presentazione – si inerpica con ironia sul terreno scosceso della funzione della parola, fino a mostrarci le sue più vertiginose e spigolose derive».

Teatro dei 3 Mestieri: a Messina va in scena “Pagliuzze”

Protagonista dello spettacolo è G.: giovane donna che ci invita a casa sua durante una notte insonne per raccontarci cosa pensa dell’amore e del linguaggio. G. ha, infatti, un’idea tutta sua sulle “parole” fino a definirle “ciò che ci avvelena”. Eppure lei stessa ne usa tante, di parole: come una stand-up comedian è ironica, spigliata, gioca con la linguistica, sfida la sintassi, divora i neologismi.

«”Giulia non si sente” è quello che diceva di me mia nonna – racconta sui social Giulia De Luca – perché ero una bambina silenziosa. Più invecchio e meno capisco le cose dell’Amore e per sicurezza non gli faccio tante domande. G., invece, chiacchiera moltissimo e anche se sa che “le parole le usiamo per nasconderci, per non dirci al mondo” lei ci gioca e le sciorina come con uno strumento con cui mettere a posto la realtà».

Come assistere allo spettacolo

L’appuntamento con “Pagliuzze”, al Teatro dei 3 Mestieri di Messina, è per giovedì 24 agosto alle 21.15. Per prenotare sarà necessario contattare i numeri di telefono: 090622505 e 3498947473. Ai minori di anni 16 è riservato un biglietto a prezzo ridotto.

